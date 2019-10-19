Hercai 17. son bölümünde heyecan yüksekti. Hercai'de Miran, Reyyan'ın itibarını yerine getirmek için Azize'nin herkesin içinde açıklama yapmasını istedi. Ancak Azize, Reyyan'ın Miran ile Azat ile evlendiğini söyleyerek hamle yaptı. Reyyan ise boş durmadı ve "Miran'a, beni kaçıranların sana verdikleri notu nasıl açıklayacaksın?" diyerek karşı hamle yaptı. Dizinin yeni bölüm fragmanında, Miran'ın Reyyan'a inandığı ve Azize'ye karşı direndiği görülüyor. Hercai 18. yeni bölüm fragmanı ve 17. son bölüm detayları haberimizde.

HERCAİ 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HERCAİ 17. SON BÖLÜM ÖZETİ

Geçmişin pişmanlığıyla kalplerinde oluşan yaraları beraber iyileştirmeye başlayan Reyyan ve Miran yaşanan tüm kötü olaylara rağmen aralarındaki bağı güçlendirmek ve sevdalarını herkese kabul ettirmek için çıktıkları yolda savaşmaya devam eder.

Bu uğurda Miran, babaannesinin uzun zaman önce Reyyan’a yapmış olduğu hatayı telafi etmesi için harekete geçer.

Başka bir düşmanın var olduğunu, yaşananlarda Şadoğlu ailesinin hiçbir suçunun olmadığını kanıtlamaya çalışan Hazar diğer yandan Miran’ın geçmişle ilgili bildiklerinin gerçek olmadığını ispatlamak için eski bir tanıdıkla konuşmaya karar verir. Geçmişte yaşananların tanığı olan bu kişi acaba masumiyetini kanıtlamak için Hazar Şadoğlu’na istediği yardım elini uzatacak mıdır?