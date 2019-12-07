Hercai 25. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Hercai'de Reyyan’ın geçmişle ilgili doğruları bulma çabası Miran’ı inanmadığı gerçeklerin peşinde sürükdi ama Miran söz verdiği gibi Reyyan’ın yanında oldu. Dilşah'ın yüzüğünün peşine düşen Reyyan aldığı beklenmedik cevapla yıkıldı. Reyyan ile birlikte inanmadığı gerçeklerin peşinde koşarken annesi ile ilgili gerçekler ile yüzleşmek zorunda kalan Miran büyük bir şok yaşadı. Özellikle annesinin Aslanbey konağına gitmek istemediğini öğrenmesi büyük bir üzüntüye neden oldu. Hercai 24. son bölüm özeti ve 25. yeni bölüm fragmanına dar detaylar haberimizde.

HERCAİ 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai'nin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin 25. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberlerimizde olacak.

HERCAİ 24. SON BÖLÜM ÖZETİ

Reyyan’ın geçmişle ilgili doğruları bulma çabası Miran’ı inanmadığı gerçeklerin peşinde sürükler ama Miran söz verdiği gibi Reyyan’ın yanında olur. Dilşah'ın yüzüğünün peşine düşen Reyyan aldığı beklenmedik cevapla yıkılır.

Fakat görünmeyen bir el Reyyan ve Miran için bambaşka bir geçmişin kapılarını aralar. Reyyan ile birlikte inanmadığı gerçeklerin peşinde koşarken annesi ile ilgili gerçekler ile yüzleşmek zorunda kalan Miran ne yapacak? Diğer yandan Reyyan’ın Miran’ı affetmemesine dayanamayan ve babaannesinin yeni oyunlar kurmasından korkup Azat’tan yardım isteyen Elif gerçekleri itiraf ederek Reyyan ve Miran’ın tekrar bir araya gelmesini sağlayabilecek mi?