Hercai 29. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Heyecan dolu bir bölümün geride kaldığı Hercai'de Reyyan'ın yangında alevlerin içinde kalması şok etkisi yarattı. Hercai 28. son bölüm özeti ve 29. yeni bölüm fragmanından ayrıntılar haberimizde.

HERCAİ 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Hercai 29. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.

HERCAİ 28. SON BÖLÜM ÖZETİ

"Hayat canımızı yaksa da, biz hayatımızı ertelemeyeceğiz..."

Elif'in, Azat'la evlenmesi Aslanbey ailesinde deprem etkisi yaratırken, Şadoğlu ailesinde bayram havası yaşanmaktadır. Azize Aslanbey'le girdiği savaşta sonunda büyük bir zafer elde eden Nasuh, Azize'nin artık intikam oyununda sona geldiğine emindir. Tüm ısrarlara rağmen Aslanbey konağına dönmek istemeyen Elif, Reyyan'ın da araya girmesiyle evliliği konusunda Miran'ı ikna eder. Miran'ın, Elif'i Şadoğlu konağında bırakmasından sonra Azize olanlardan dolayı Miran ve Reyyan'ı suçlar. Elif'i geri almak için her şeyi yapmaya ant içen Azize bu uğurda bir kere daha Miran'ı etkisi altına almaya çalışır.

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Bir yanda Azize'nin tehditleri diğer yanda Reyyan'ın telkinleriyle ikilemde kalan Miran zor bir kararın eşiğindedir. Acaba Miran vereceği kararda sevdiği kadının yolundan mı gidecek yoksa yıllardır kulağına intikam masalları fısıldayan Azize'nin büyüsüne mi kapılacak?