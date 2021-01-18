Hercai dizisi 55. son bölümüyle bu akşam izleyenlerin karşısına çıktı. Büyük heyecanın yaşandığı son bölüm sonrası gözler 56. yeni bölüm fragmanı çevrildi...



HERCAİ 55. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dilşah’ın sağ salim Şadoğlu konağına gelmesiyle herkes şaşkındır. Annesinin yaşadığını öğrenen Miran ise şok olmuştur. Azize’den annesinin, çocukluğunun ve tüm geçmişinin hesabını sormaya kararlıdır.

Azize ise pişmanlık içindedir, kendi cezasını kendi vermeye kalkar ve beklenmedik bir hamle yapar. Yaşadığı travmanın etkisiyle aklı karmakarışık olan Dilşah’ın gelişi Zehra’yı da hayli zor durumda bırakmıştır.

Reyyan bir yandan var gücüyle Miran’a destek olmaya çalışırken bir yandan da Azize’ye bir teklifte bulunur. Azize’nin düştüğü durum karşısında keyfi yerine gelen Füsun ise aldığı haberle şok olur.

HERCAİ 56. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Hercai 56. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...