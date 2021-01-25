Hercai dizisi 56. son bölümüyle bu akşam izleyenlerin karşısına çıktı. Büyük heyecanın yaşandığı son bölüm sonrası gözler 57. yeni bölüm fragmanı çevrildi...



HERCAİ 56. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azize’den geçmişin intikamını almaya kararlı olan Füsun, Harun’un vurulmasıyla bir kez daha bilenmiştir. Olan bitenden Azize’yi sorumlu tutar ve ona hayatının en büyük acısını yaşatmaya yemin eder.

Bu sırada Cihan ise Yaren’i koruyabilmek için Azize’ye karşı bir oyun kurar. Dilşah’a ulaşabilmek için her yolu deneyen Miran, hepsi için çok önemli olacak bir karar alır.

Sevdiği adamın annesine kavuşabilmesini her şeyden çok isteyen Reyyan da bu kararda Miran’a destek olur. Füsun’a engel olmak isteyen Azize, Hazar’ı ve Miran’ı koruyabilmek için hayatını ortaya koyarken Miran ise Dilşah’ın tek isteğini yerine getirmek üzere yola çıkar. Fakat onu bekleyen kötü bir sürpriz vardır.

HERCAİ 57. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Hercai 57. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...