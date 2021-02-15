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Hercai 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 59. son bölüm

Hercai 59. son bölümü ile ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santarcığlu ve Serhat Tutumluer'in yer aldığı dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak merak ediliyor. Peki Hercai 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hercai 59. son bölüm izleme özeti...

Hercai 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 59. son bölüm

Hercai 59. son bölümü ile ekrandaydı. Dizinin son bölümünde; Füsun'dan Azize'nin oğlu olduğunu öğrenen Hazar büyük bir şok yaşamaktadır. Miran babasına destek olur ancak o da olup bitenler karşısında çok şaşkındır. Hercai 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 59. son bölüm ile ilgili detaylar...

HERCAİ 60. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada yer alacak.

HERCAİ 59. SON BÖLÜM ÖZETİ

Bir yandan da bu sırrı bilen ve ona söylemeyen Reyyan'a tepkilidir. Reyyan ise Miran'ın onu anlamamasına içerler. Azat ve Gönül için birbirlerine karşı koymak her geçen gün zorlaşırken Cihan, Yaren'in isteğiyle ailesini alıp Mardin'i terk etmeye karar verir.

Füsun öğrendiği korkunç gerçekle harekete geçer ancak onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Miran ve Reyyan birbirlerinin hasretine dayanamazken hem Hazar'ın hem de Azize'nin haline üzülen Nasuh'un aklına bir çözüm gelir. Ancak bu işlerin iyice içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olacaktır.

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