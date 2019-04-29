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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hercai 8. yeni bölüm fragmanı: Miran, Hazar'ı öldürecek mi? Hercai son bölüm özeti

Hercai 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai yeni bölüm fragmanında Miran sitem ederek, "Gidecek yer bırakmadılar kıza! Şu göğün altında solunan havayı dar ettiler!" diyor. Diğer yandan Reyyan terk edip giderken Miran da Hazar'a silah doğrultuyor. İşte Hercai 8. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

Hercai

Hercai 7. son bölümünde yaşananlar seyirci tarafından büyük merak konusu oldu. Reyyan, Miran'ın nikahlı bir karısı olduğu gerçeğini öğrenirken diğer yandan ise Azat'ın evlilik teklifini kabul ediyor ve Azat'ın kanatları altına giriyor. İşte Hercai 7. son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı...

HERCAİ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HERCAİ 7. SON BÖLÜM ÖZETİ

Azat, Reyyan’ı konağa geri getirir!

Miran'ın evli olduğu gerçeğiyle karşılaşan Reyyan, Azat'ın teklifini kabul ediyor. Bir yandan Miran'ın nikahlı bir karısı olduğu gerçeğiyle de baş etmeye çalışan Reyyan, Azat'ın kanatlarının altına mı giriyor? Tüm Şadoğlu Konağı'nı karşısına alarak Reyyan'ın elini tutan Azat'ın söyledikleri yüreklere dokunacak!

Azat'ın cümleleri Şadoğlu Konağı'nda deprem etkisi yaratıyor! Ne yapacağını şaşıran Miran, Reyyan'ın Azat'a yar olmasını kaldırabilecek mi? Tüm bu olanlardan sonra Miran'ın kendisine döneceğine inanan Gönül'ün şimdiki planları ne? Gönül'ün kan dondurucu planlarını duyan Sultan ne yapacak?

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