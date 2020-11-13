Hercai dizisi nerede çekiliyor? Hercai oyuncuları ve konusu nedir? Sorusu izleyicileri tarafından merak konusu oldu. İşte Reyyan ile Miran'ın aşkını konu alan Hercai dizisi ile ilgili merak edilenler haberimizde...
HERCAİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Hercai dizisinin çekimleri Mardin - Midyat'ta yapılıyor.
HERCAİ DİZİSİ OYUNCULARI
|Canlandıran oyuncu
|Karakter
|Bölüm
|Akın Akınözü
|Miran Aslanbey/Şadoğlu
|1-
|Ebru Şahin
|Reyyan Şadoğlu/Aslanbey
|1-
|Gülçin Santırcıoğlu
|Sultan Aslanbey
|1-
|Serhat Tutumluer
|Hazar Şadoğlu
|1-
|Oya Unustası
|Gönül Aslanbey
|1-
|Ahmet Tansu Taşanlar
|Azat Şadoğlu
|1-
|Serdar Özer
|Cihan Şadoğlu
|1-
|Gülçin Hatıhan
|Handan Şadoğlu
|1-
|İlay Erkök
|Yaren Şadoğlu Bakırcıoğlu
|1-
|Cahit Gök
|Fırat Demiralp
|1-
|Güneş Hayat
|Esma Demiralp
|1-
|Aydan Burhan
|Hanife Derbent
|1-
|İnci Şen
|Nigar Katarcı
|1-
|Aslı Samat
|Melike Aştutan
|1-
|Ebrar Alya Demirbilek
|Gül Şadoğlu
|1-
|Gökhan Yavuz
|Rıza Demir
|1-
|Ayda Aksel
|Azize Aslanbey
|1-
|Macit Sonkan
|Nasuh Şadoğlu
|1-
|Feride Çetin
|Zehra Şadoğlu
|1-29, 42-
|Yusuf Bedir
|Bedirhan
|1-
|Emrullah Omay
|Mahmut
|3-
|Aydan Taş
|Şehriyar Taşkın
|5-
|Sarp İkiler
|Caner Katarcı
|8-
|Güven Hokna
|Şükran
|24-
|Ahmet Kayakesen
|Harun Bakırcıoğlu
|26-
|Oğuzcan Ulu
|Nasuh Şadoğlu(Genç)
|29-
|Zuhal Yalçın
|Asiye
|35-
|Doğan Bayraktar
|Aslan Aslanbey
|39-
|Ferzan Hekimoğlu
|Dennis
|33
|Eylem Tanrıver
|Keriman Çetin
|1-12
|Eda Elif Başlamışlı / Duygu Yetiş
|Elif Aslanbey Şadoğlu
|1-38
HERCAİ DİZİSİ KONUSU
Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.
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