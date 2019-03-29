Hercai dizisi nerede çekiliyor? Hercai oyuncuları kimler? Hercai konusu nedir? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Ekranlara geldiği ilk bölümden itibaren seyircinin dikkatini çeken Hercai dizisi reyting sonuçlarında da başarı yakaladı. İşte, Hercai dizisine dair tüm ayrıntılar...

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat'a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu'na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan'ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh'un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil!

Nasuh, Miran'ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran'ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren'in hayatını derinden etkileyecektir.

Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat'ın güzelliği dillere destan Reyyan'ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!

HERCAİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mardin'in Midyat ilçesinde çekimleri devam eden Hercai dizisi sadece senaryosu ve oyuncuları ile değil Midyat'ın tarihi ve kültürel dokusu ile izleyiciyi büyülemeye geliyor. Özellikle Aslanbey ve Şadoğlu ailelerinin ikamet ettikleri büyük konaklar izleyicinin en çok dikkatini çekeceği yapılardan olacak.

HERCAİ DİZİSİ OYUNCULARI

AKIN AKINÖZÜ (MİRAN ASLANBEY)

1 Ocak 1990'da Ankara doğumludur. TED Ankara Koleji Matematik Fen Bölümü mezunu olarak lise hayatını tamamlayan Akınözü, General Studies IC Berkeley Applied Math alanında da yüksek eğitimini tamamlayarak kendisini oyunculuğa doğru yönlendirdi. Lisans eğitimi ile birlikte tiyatro ve oyunculuk alanında da çeşitli eğitimler almaya başladı.

Akınözü, üniversite yıllarına başladığı zamanlarda oyunculuk anlamında da çok daha profesyonel hale gelebilmek için tiyatrolara yazıldı ve bu anlamda kendisini ileri taşıdı. Akınözü, oyunculuk eğitimlerinin ardından ilk olarak 2014 yılında Azrail filmi kadrosunda yer aldı. Hırvatistan ve Slovenya ortak yapımı bu filmde ilk defa rol alan Akınözü, küçük da olsa aldığı bu rol ile birlikte kendisi için çok önemli bir deneyim edinme şansına sahip oldu ve Türkiye’ye döndü.

Türkiye’ye döndüğünde yapımcıların dikkatini çeken Akınözü, 2015 yılında Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi kadrosuna girdi. Muhteşem Yüzyıl Kösem projesinin ardından yapımcılar tarafından da dikkat çeken bir yetenek sergileyen Akınözü, Arkadaşlar İyidir dizisi kadrosunda da başrol oyuncularından birisi olarak dikkat çekti. Akın Akınözü TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayan Payitaht Abdülhamid dizisinde rol aldı.

EBRU ŞAHİN (REYYAN ŞADOĞLU)

Ebru Şahin 18 Mayıs 1994 doğumlu 170 boyundadır. Atölye Craft Kamera Önü Oyunculuk bünyesinde oyunculuk eğitimleri alan genç yetenek pek çok reklam ve dizi projesi ile izleyici karşısına çıkmıştır. Savaşçı, Yasak Elma ve İstanbullu Gelin kamera karşısına geçtiği diziler arasında yer almaktadır. Babam ve Kan Parası filmlerinde de izleyicinin beğenisini kazanmıştır.

MACİT SONKAN (NASUH ŞADOĞLU)

Macit Sonkan 1953 İzmir Torbalı Yazıbaşı doğumludur.

Güzel Sanatlar Tiyatro Oyunculuk mezunu olan sanatçının, 1978'de Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde başladığı sanat hayatı, tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerle de devam etmektedir.

Çocuk tiyatrosu üzerine yoğunlaşan Sonkan, yurt dışında sergilenen oyunlarda da rol aldı. Tiyatro alanında birçok oyunda ödül kazanmıştır. Pek çok sinema ve dizi projesinde yer aldı.

AYDA AKSEL (AZİZE ASLANBEY)

Ayda Aksel, 31 Ekim 1962 İstanbul doğumludur. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü. İlkokul döneminde konservatuvarın bale ve viyolonsel bölümünde okumuştur. Reklam filmlerinde seslendirme yapan Ayda Aksel, 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün kadrolu elemanı olarak çalıştı. Daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu’nda çalıştı. ‘‘Diyalog”da ders verdi. Ayda Eksel birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı.

Ayda Aksel, iki defa evlendi. İlk evliliğini inşaat mühendisi Halûk Semi Yüngül ile yaptı. 1993 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi Atilla bey 2010 yılında vefat etti. İlk eşinden de Leyla adında kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var.

SERHAT TUTUMLUER (HAZAR ŞADOĞLU)

1972 yılında Eskişehir’de doğdu. Eğitimine 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde başlayıp, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamladı. 1995-1997 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı. 1997 yılından bu yana Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nda sürdürdüğü görevine 2008-2009 sezonu itibarıyla ara vermiş olan Serhat Tutumluer, halen İstanbul'da kurucularından biri olduğu Talimhane Tiyatrosu'nda oyunlar oynamaktadır. Senan Kara ile evlidir.

GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU (SULTAN ASLANBEY)

1977'de İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümünde eğitim aldı. Oyunculuk kariyeri ile birlikte çeşitli gruplarda solistlik ve Ruhi Su Kültür Sanat Vakfında şan hocalığı yaptı. Oynadığı ilk sinema filmi olan Türev 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı. Bu filmde oynadığı Süreyya rolü ile 13. ÇASOD ödüllerinde "Umut Vadeden Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Bir klasik hâline gelen "Elveda Rumeli" dizisindeki Hatice rolü ülke çapında tanındı. 2007 yılında yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Süt, Bal üçlemesinin ilk filmi olan Yumurta filminde Nejat İşler, Saadet Işıl Aksoy ve Ufuk Bayraktar ile birlikte rol aldı. Film ulusal ve uluslararası çeşitli festivallerde ödüller aldı. 2008 yılında başrollerini Kaan Keskin ile paylaştığı üçüncü sinema filmi olan İki Çizgi, 65. Venedik Film Festivali ve 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali dâhil olmak üzere 30'un üzerinde ulusal ve uluslararası festivale katıldı. Sonrasında çeşitli sinema ve dizi film projelerinde yer aldı. 2012 yılında Badem grubunun "Badem ve Konukları" albümünde Ala Gözlerini Sevdiğim Dilber şarkısını seslendirdi. 2013 yılında Roterdam Altın Lale Film Festivalinde jüri üyeliği de yapan oyuncu son olarak Kara Ekmek ve Oyunbozan adlı dizilerde rol almıştır.

TANSU TAŞANLAR (AZAT ŞADOĞLU)

Ahmet Tansu Taşanlar, 1984 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. İlk dizi projesi Özge Borak, Hande Soral, Fulya Zenginer, Elit İşcan, Selin Ilgar ve Kıvanç Kasabalı'nın başrollerini paylaştığı 2008 yapımı Küçük Kadınlar dizisi oldu. Bir yandan tiyatro çalışmalarını sürdüren Ahmet Tansu Taşanlar, Vatanım Sensin, Analar ve Anneler, Kara Para Aşk, Veda,Muhteşem Yüzyıl, Yalancı Bahar, İzmit Çetesi, Bir Bulut Olsam ve Kara Yazı dizisinin kadrosunda yer aldı. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz'in paylaştığı Çukur’un kadrosuna sonradan dahil olan Ahmet Tansu Taşanlar,dizide Vartolu ile Selim arasındaki anlaşmayı sağlamaya çalışan avukat Nazım karakterine hayat verdi.

OYA UNUSTASI (GÖNÜL ASLANBEY)

Oya Unustası, 1988 senesinde istanbul, Kadıköy'de dünyaya geldi. Aslen İzmir,Buca'lı olan Unustası'nın anne tarafı büyükleri Selanik göçmeni, baba tarafı büyükleri ise Bulgaristan göçmenidir. İki ablası, bir abisi vardır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Bölümü mezunu. Ayla Algan’dan oyunculuk ve sahne sanatları eğitimi aldı.

HERCAİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR? HERCAİ OYUNCULARI VE KONUSU