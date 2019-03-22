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AKIN AKINÖZÜ (MİRAN ASLANBEY)

1 Ocak 1990'da Ankara doğumludur. TED Ankara Koleji Matematik Fen Bölümü mezunu olarak lise hayatını tamamlayan Akınözü, General Studies IC Berkeley Applied Math alanında da yüksek eğitimini tamamlayarak kendisini oyunculuğa doğru yönlendirdi. Lisans eğitimi ile birlikte tiyatro ve oyunculuk alanında da çeşitli eğitimler almaya başladı.

Akınözü, üniversite yıllarına başladığı zamanlarda oyunculuk anlamında da çok daha profesyonel hale gelebilmek için tiyatrolara yazıldı ve bu anlamda kendisini ileri taşıdı. Akınözü, oyunculuk eğitimlerinin ardından ilk olarak 2014 yılında Azrail filmi kadrosunda yer aldı. Hırvatistan ve Slovenya ortak yapımı bu filmde ilk defa rol alan Akınözü, küçük da olsa aldığı bu rol ile birlikte kendisi için çok önemli bir deneyim edinme şansına sahip oldu ve Türkiye’ye döndü.

Türkiye’ye döndüğünde yapımcıların dikkatini çeken Akınözü, 2015 yılında Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi kadrosuna girdi. Muhteşem Yüzyıl Kösem projesinin ardından yapımcılar tarafından da dikkat çeken bir yetenek sergileyen Akınözü, Arkadaşlar İyidir dizisi kadrosunda da başrol oyuncularından birisi olarak dikkat çekti. Akın Akınözü TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayan Payitaht Abdülhamid dizisinde rol aldı.