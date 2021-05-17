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HES kodu nasıl alınır? HES KODU ALMA: SMS e-devlet ile HES kodu sorgulama

HES kodu nasıl alınır? Sorusu vatandaşların gündeminde. HES kodu artık birçok alanda isteniyor ve bu kodu vermek zorunlu. HES kodu SMS ile sorgulanabildiği gibi, Hayat Eve Sığar uygulaması ve e-devlet üzerinden de alınabiliyor. Peki, HES kodu nasıl alınır? İşte HES kodu alma SMS ve e-Devlet yöntemleri hakkında...

HES kodu nasıl alınır? HES KODU ALMA: SMS e-devlet ile HES kodu sorgulama

HES kodu alma ekranı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. HES kodu artık pek çok alanda görevliler tarafından isteniyor. İçişleri Bakanlığı'nın 81'ile gönderdiği genelgeye göre, şehir içi toplu ulaşım araçlarında,kamu ve özel konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getirilmiştir. HES Kodu almayan vatandaşlar toplu taşıma araçlarından ve kamu/özel hiç bir konaklama tesisinden faydalanamayacaktır. Peki, süresiz HES kodu nasıl alınır? HES kodu alımı ile ilgili detaylar...

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.

HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-devlet üzerinden HES kodu alma

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

SMS ile HES kodu alma

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

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