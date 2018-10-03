Hilal Altınbilek kimdir?
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Hilal Altınbilek kimdir? Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu Züleyha kimdir?

Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterini canlandırıyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sevenleri oyuncuların hayat hikayelerini merak ediyorlar. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Hilal Altınbilek kimdir, kaç yaşında?

03.10.2018 - 13:24 | Güncelleme:

ATV ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle birlikte seyircileriye buluşmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başarısıyla dikkat çeken oyuncu Hilal Altınbilek'in hayat hikayesini düzenledik. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncusu Hilal Altınbilek kimdir, kaç yaşında ve nereli? 

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya geldi. İzmirlidir. Tiyatro eğitimine İlkokul öğreniminin hemen ardından başlayan güzel oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio’da oyunculuk eğitimi aldı. 2011 yılında Şükrü Özyıldız ile birlikte başrolünde oynadığı “Derin Sular” dizisi ile tanınmaya başladı. Ardından Karagül isimli dizide canlandırdığı Özlem karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. 2018 yılında Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği ‘Çocuklar Sana Emanet’ filminde Engin Akyürek’in başrolde oynadığı oyuncu kadrosunda yer aldı. Şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan 27 yaşındaki Hilal Altınbilek, 1.68 metre boyunda, 50 kilo ve Kova burcudur.

Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova dizisinde; Züleyha karakterine hayat veriyor. İşçi olan iki kardeşin yanlarına manevi kız kardeşlerini de alarak şehre yani Adana'ya iyi bir iş bulmak için gelmelerini ve bir çiftlikte mevsimlik işçi olarak çalışmaya başlamalarını ve ardından gelişen olayları anlatan ”Bir Zamanlar Çukurova” adlı dizide Burak Sarımola, Vahide Gördüm, Uğur Güneş, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın ve Murat Ünalmış gibi isimler de rol alıyor.

HİLAL ALTINBİLEK'İN BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNDE Kİ ROLÜ

Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız. Parada pulda gözü olmayan Züleyha'nın en büyük hayali Yılmaz'la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi Züleyha'nın hayatını mahvedecek bir adım atar. Bu adımla darmadağın olan Züleyha'nın tek çaresi Yılmaz'la birlikte Adana'ya kaçmaktır. Ama kader Züleyha'yı sınamaktan vazgeçmeyecek, onu ölümden daha zor kararlar vermek zorunda bırakacaktır.

 

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