Hindistan'da çıkan çatışmada 29 Maocu isyancı öldü

Hindistan'ın Çatisgar eyaletinde güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada 29 kişinin öldüğü bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Çatisgar'a bağlı Kanker bölgesinde Maocu isyancılara karşı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyon sırasında isyancıların yoğun ateşi altına kalan güvenlik güçlerinin, saldırganlara karşılık vermesinin ardından şiddetli çatışma yaşandığı ifade edildi.

Çatışmanın yatışmasının ardından bölgede kapsamlı arama yapıldığı bildirilen açıklamada, Maocu isyancılara ait 29 ceset bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, çatışmada yaralanan 3 güvenlik görevlisinin hayati tehlikeyi atlattığı, arama sırasında da birçok silah ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

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Çatışmanın Çotebetiya bölgesinde bulunan polis karakolu sınırlarındaki ormanlık alanda sürdüğü belirtilen açıklamada, daha fazla isyancının cesedine ulaşılabileceğine işaret edildi.

MAOCU İSYANCILAR YILLARDIR EYLEM DÜZENLİYOR

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler yapıyor.

İsyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.