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        Haberler BBC Dünya Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?

        Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?

        Hindistan 2024 genel seçimleri için 19 Nisan'da sandık başına gidecek. Ancak bu seçim bir gün değil, tam altı hafta sürüyor. 1 Haziran'da tamamlanacak seçimler hakkında bilinenleri derledik.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 13.04.2024 - 11:31 Güncelleme: 13.04.2024 - 11:31
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        Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?
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        Hindistan 2024 genel seçimleri için 19 Nisan'da sandık başına gidecek. Ancak bu seçim bir gün değil, tam altı hafta sürüyor.

        Dünyanın en büyük seçimi olarak adlandırılan Hindistan genel seçimleri 1 Haziran'a kadar devam edecek.

        Başbakan Narendra Modi, üst üste üçüncü kez seçimleri kazanmayı hedeflese de, muhalefet partileri Modi'nin iktidarı devam ettiği takdirde "Hindistan halkının birçok özgürlüğünü kaybedeceği" görüşünde.

        Modi'nin partisi BJP karşısındaki muhalefet partileri kim?

        Son anketlere göre Modi'nin lideri olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) ve müttefikleri, Hindistan parlamentosunun Lok Sabha adı verilen alt meclisinde çoğunluğu sağlayabilir.

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        Hindu milliyetçisi BJP, 2014'ten bu yana iktidarda.

        Lok Sabha meclisi, ülkenin başbakanını belirliyor. Başbakan ise birlikte çalışacağı bakanları seçiyor.

        2019 seçimlerinde 543 sandalyeli mecliste BJP 303, içinde bulunduğu ittifak ise toplam 352 sandalye elde etmişti.

        Lok Sabha meclisinde partilerin çoğunluğu sağlamak için 272 sandalyeyi kazanmaları gerekiyor.

        Meclisteki milletvekilleri beş yıllığına seçiliyor.

        2024 seçimlerinde BJP'yi en çok zorlaması beklenen parti, en güçlü muhalefet partisi olan Hindistan Ulusal Kongresi.

        Muhalefet partisine 20'den fazla parti destek vererek bir ittifak çatısı oluşturmayı başardılar.

        Bu ittifaktaki en popüler siyasetçiler, Kongre'nin başkanı Mallikarjun Kharge ve eski Başbakan Rajiv Gandhi'nin çocukları Rahul ve Priyanka Gandhi kardeşler.

        Anneleri Sonia Gandhi de etkili bir muhalefet lideri olmasına karşın 2019'daki kadar aktif bir kampanya yürütmüyor.

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        Başkent Delhi'yi yöneten Aam Aadmi (AAP) adlı parti de bu koalisyonun parçası.

        Partinin liderlerinden üçü, yolsuzluk suçlamasıyla yakın dönemde gözaltına alındı.

        AAP ise BAşbakan Modi ve BJP'yi, "siyasi kin gütmekle" suçluyor.

        Bu seçimler neden önemli?

        Modi, Hindistan'ın dünya sahnesinde yükselen pozisyonunu lehine çevirmeye çalışıyor. Bunun nedeni, ekonominin büyümesi ve ABD ile gelişen ilişkiler. Washington, Çin karşısında Hindistan ile yakınlığa stratejik bir önem veriyor.

        Modi, son dönemde yoksul kesimlere yönelik "cömert" adımlar attı. Bu adımlar arasında, 800 milyon dar gelirli aileye ücretsiz bakliyat ve kadınlara aylık ödenek verilmesi var.

        Rahul Gandhi, muhalefetin öne çıkan liderleri arasında. Getty Images

        Rahul Gandhi, muhalefetin öne çıkan liderleri arasında.

        Muhalefetteki Kongre'nin söylemleri arasında, özellikle gençler arasında yüksek olan işsizlik öne çıkıyor.

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        Kongre, kadınlara yönelik desteğin artırılmasını vadetmekle birlikte, üç milyon ek memur alımı ve işsizliğin azaltılması vaadini vurguluyor.

        Muhalefet, Hindistan'ın "otoriterliğe kaymasını durdurmayı" da hedefleri arasında sayıyor.

        Hindistan'da azınlık grupları sık sık ayrımcılığa ve saldırılara maruz kaldıklarını söylüyor. Modi yönetiminde ikinci sınıf vatandaş olduklarını savunuyorlar. BJP ise bu suçlamaları reddediyor.

        Oy kullanma süreci neden bu kadar uzun sürüyor?

        Halk sandık başına, farklı bölgelerde, yedi farklı tarihte gidecek: 19 Nisan, 26 Nisan, 7 Mayıs, 13 Mayıs, 20 Mayıs, 25 Mayıs ve son olarak 1 Haziran.

        Sonuçlar 4 Haziran'da açıklanacak.

        Elektronik oy sayma makineleri bu seçimde de kullanılacak. Getty Images

        Elektronik oy makineleri bu seçimde de kullanılacak.

        Oylamanın aşamalı olmasının nedeni, ülke genelinde oy kullanma merkezlerinin güvenliğini sağlayacak yeterli güvenlik personelinin görevlendirilmesinin zorluğu.

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        Farklı tarihlerde yapılacak seçimler için güvenlik personelinin birden çok noktada görevlendirilmesi mümkün olacak.

        Dünya nüfusunun 'sekizde biri' Hindistan seçimlerinde oy kullanacak

        Hindistan dünyanın en çok nüfusa sahip ülkesi. 1,4 milyarlık nüfusun 969 milyonu oy kullanabiliyor. Bu sayı, tüm dünya nüfusunun yaklaşık sekizde birine denk.

        2014 seçimlerinde 814 milyon seçmen vardı. 10 yıl içinde nüfustaki artış seçmen sayısına da yansıdı.

        Seçmen olmak için şartlar, Hindistan vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve seçmen kaydına sahip olmak. Oy kullanırken geçerli bir kimlik kartı da isteniyor.

        Kadınlar oy kullanma sırasında bekliyor. Getty Images

        Kadınlar oy kullanma sırasında bekliyor.

        Ülke dışında yaşayan 13,4 milyon Hintli de bu seçimde oy kullanabilecek ancak kayıt yaptırmaları ve oy kullanmak için ülkeye dönmeleri gerekiyor.

        Oyların toplanması

        Hindistan, 3,3 milyon kilometrekareye yayılan devasa bir ülke. Seçim yasaları gereği, insanların yaşadığı her bölge için ulaşılabilir bir oy kullanma noktası kurulmak zorunda.

        2019 seçimlerinde, Gujarat'ta yalnızca bir kişinin yaşadığı izole bir ormanlık alan için bile oy kullanma noktası kurulmuştu.

        2024 seçimlerinde görevlilerin, ülkenin kuzey doğusundaki Arunachal Pradesh'te yine tek bir seçmen için 39 kilometre yol kat etmesi gerekeceği belirtildi.

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