Hindistan'da alarm: Hastaların gözlerini oydular! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Hindistan'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tetiklediği düşünülen "siyah mantar","mukormikoz" olarak bilinen göz hastalığı sebebiyle alarma geçti.

İngiliz Mirror gazetesinin yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, mukormikoz hastalığı sebebiyle hastaların yaklaşık yüzde 60'ı gözlerinden biri veya her ikisini kaybetti.

Doktorların hastalık ile mücadele kapsamında hastaların gözlerini ameliyat ile çıkarmaya başladıkları aktarıldı.

Uzmanlar mantar hastalığının yayılmasını önleyebilmek için yayılmanın olduğu tek gözün ameliyatla alınması gerektiğini belirtti. Bu sebeple binlerce kişi bu operasyonu geçirmek zorunda kaldı.

219 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hint medyasındaki haberlere göre, ülkede son dönemde Kovid-19'u atlatanlarda görülen siyah mantara yakalananların sayısında artış oldu.

Şimdiye kadar ülkede 7 bin 250 kişide mukormikoz görüldüğünü belirten yetkililer, 219 kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetti.

Vakaların çoğu Maharaştra, Telangana, Odişa, Karnataka, Tamil Nadu, Racastan, Gucarat ve Haryana eyaletlerinde görüldü.

Doktorlar, bu hastalığın Kovid-19 hastalarına uygulanan steroid destekli tedavilerin yan etkisi olabileceğini düşünüyor.

SİYAH MANTAR HASTALIĞI NEDİR?

Tıbbi ismiyle 'Mukormikoz', siyah mantar hastalığı çok nadir görülen bir enfeksiyondur. Genellikle toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanır.

Sinüsleri, beyni ve akciğerleri etkileyen Kara Mantar, kanser hastaları veya HIV/AIDS'li kişiler gibi diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde yaşamı tehdit edebilir.