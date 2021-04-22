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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Hindistan günlük koronavirüs vaka sayısında dünya rekoru kırdı! - Haberler
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Hindistan günlük koronavirüs vaka sayısında dünya rekoru kırdı!

Koronavirüs salgınıyla mücadelede zor günler geçiren Hindistan'da son 24 saatte 314 bini aşkın vaka kaydedildi. Bu sayıyla günlük vaka sayısında dünya rekoru kırıldı

SON DAKİKA: Hindistan günlük koronavirüs vaka sayısında dünya rekoru kırdı! - Haberler
Hindistan'da günlük vaka sayısında dünya rekoru!
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Reuters / HABERTURK.COM

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan Hindistan'da vaka sayıları her geçen gün artıyor. Açıklanan son verilere göre ülkede son 24 saatte 314 bin 835 yeni vaka tespit edildi. Bu sayıyla günlük vaka sayısında dünya rekoru kırıldı.

Öte yandan koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 104 kişi hayatını kaybetti. Ülkede salgının başından bu yana kaydedilen vaka sayısı 16 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 184 bin 657'ye ulaştı.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka ve ölüm sayısı kayda geçerken, hastanelerde ciddi şekilde oksijen tüpü sıkıntısı yaşandığı ifade edildi.

HÜKÜMETE ÇAĞRI

Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, başkentteki hastanelerde yaşanan oksijen tüpü yetersizliğine dikkat çekerek, federal hükümete daha fazla tüpe ihtiyaç olduğu çağrısında bulundu. Yaklaşık 25 milyonluk mega kentin Sağlık Bakanı Satyendar Jain de federal hükümeti "büyük bir krizi önlemek için oksijen tüpü tedarik etmeye" çağırdı.

Yerel basın, Maharashtra eyaletinin salgının merkez üssü olan kalabalık başkenti Mumbai'deki hastanelerde de ciddi şekilde oksijen tüpü yetersizliği yaşandığını ifade etti. Eyaletteki bir doktor, yerel basına yaptığı açıklamada, "Normalde bazı hastaları başka hastanelere kaydırırdık. Ancak şehirdeki hiçbir hastanede yedek oksijen tüpü yok" diye konuştu.

Başbakan Narendra Modi ise, 1.3 milyar nüfuslu ülkenin "bir kez daha büyük bir mücadele verdiğini" ifade etti. Modi, "Durum birkaç hafta öncesine kadar kontrol altındaydı. Bu ikinci koronavirüs dalgası fırtına gibi geldi" şeklinde konuştu. Modi, "Merkezi hükümet, ihtiyaç sahibi her hastanın oksijen tüpüne ulaşmasını sağlamaya çalışıyor" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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