Pakistan ile Hindistan arasında Cammu Keşmir'deki bombalı saldırı nedeniyle iki haftadır süren ve iki ülkenin karşılıklı savaş uçaklarını düşürmesiyle zirveye çıkan gerilimin azaltılması için dünyanın dört bir yanından sağduyu çağrıları gelmeye devam ediyor.

İki ülkenin karşılıklı olarak savaş uçaklarını düşürdüğüne yönelik açıklamalarından sonra iyice artan tansiyonun düşürülmesi amacıyla birçok ülkeden ve uluslararası kuruluştan itidal çağrısı yapıldı.

İki ülke arasında tırmanan gerilimin ardından Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerden de gerginliği azaltmaya yönelik mesajlar geldi.

OLAY

Hindistan, dün sabah saatlerinde Pakistan'ın vurduğu Hint savaş uçağının gözaltında tutulduğu açıklanan pilotunun, sağ salim teslim edilmesini istedi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'ın Hindistan'daki en üst düzey temsilcisinin bakanlığa çağrıldığı, Pakistan Hava Kuvvetlerinin Hindistan hava sahasını ihlal etmesinin ve askeri mevzileri hedef almasının güçlü biçimde protesto edildiği de belirtildi.

Bu arada, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur da daha önce 2 Hint pilotun yakalandığına ilişkin açıklamasını düzelterek, Pakistan'da bir Hint pilotun gözaltında olduğunu belirtti.

Ayrıca, Afganistan'dan Hindistan'a giden uçaklar, Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan gerilimin ardından hava sahasını kapatan Pakistan'dan geri döndü.

"HİNDİSTAN 350 TERÖRİST ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLÜYOR, İSPATLASIN"

Pakistan Ordu Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, Hindistan'la yükselen gerilim karşısında sürekli olarak diyalog yolunu aradıklarını belirterek, "Savaş, siyasetin bittiği yerde başlar. Pakistan'ın amacı savaşacak pozisyona düşmemektir." dedi.

14 Şubat'tan bu yana diyalog çağrısında bulunduğunu hatırlatan Gafur, sadece Başbakan İmran Han'ın 3 kere Hindistan'a terörü konuşmak ve Keşmir sorununu çözmek için çağrıda bulunduğunu söyledi.

Hindistan'ın henüz çağrılara olumlu yanıt vermediğini anlatan Gafur, "Savaş, siyasetin bittiği yerde başlar. Pakistan'ın amacı savaşacak pozisyona düşmemektir. Dünya Pakistan'ın attığı her adımın barış ve diyalog için olduğunu görecek." diye konuştu.

Gafur, şunları kaydetti:

"Pulwama saldırısının yaşandığı günden bu yana havada gözcü kuvvetlerimiz vardı. Bu kuvvetler Hindistan yönünden uçakların Lahor ve Sialkot yönüne hareketini gözlemleyince harekete geçti. Bu sırada ikinci ekibimiz havalandı ve engelleme yaptı. İkinci ekibimiz engelleme yaparken üçüncü ekip havalandı. Hint uçaklarının bu noktada hedefe kitlenemediğini değerlendiriyorum. Üçüncü ekibin gelişiyle havada U çizen Hint uçakları 4 mühimmat bıraktı. Bu mühimmatlar serbest düşüş yaparak boş araziye düştü. Egemenliğimizi ihlal ettiler ve cevap vermemiz gerekirdi."

Bu ihlale Pakistan uçaklarının bir gün sonra cevap verdiğini hatırlatan Gafur, "Ülkemizin morali ve ordumuzun imajı için sorumluluk içinde olacak şekilde cevap verdik. Önce hedefleri seçtik, ardından çevresindeki etki alanında yaşam, yerleşim ya da askeri bir hedef var mı diye kontrol ettikten sonra gündüz saatlerinde, Pakistan hava sahasından çıkmadan atışlarımızı yaptık." şeklinde konuştu.

"PİLOTUN SERBEST BIRAKILMASINI DÜŞÜNÜRÜZ"

Vurulan Hint uçaklarının ise bu atışlardan 1 saat sonra Hindistan'dan kalkan uçaklar olduğunu belirten Gafur, "10 kilometre sınırımızdan içeri girdiler, biz de vurduk." ifadelerini kullandı.

Gafur, Hindistan'ın talep etmesi halinde yakalanan Hint pilotu serbest bırakabileceklerini vurgulayarak, "Önce sormaları gerek, sonra düşünürüz. Ülkemize masum insanları öldürmeye gelmiş olsa bile ailesiyle görüşmesini de teklif ederiz." dedi.

Hindistan'ın, uçaklarının düşmesinin ardından Pakistan uçağını vurduğu yönündeki iddiasını hatırlatan Gafur, "Pakistan F16'sını vurduk dediler. Nerede bu uçak? Varsa göstersinler ve ispatlasınlar." diye konuştu.

"NEREDE BU CESETLER?"

Hindistan'ın 350 militan öldürdüğü iddialarına da değinen Gafur, "İslamiyet'e göre bir kişi öldüğü zaman gömülür ve namazı kılınır. Böyle bir mezar ya da ceset yokken 350 kişi öldürdüklerini söylüyorlar. Nerede bu 350 ceset? Değil 350 kişi, bir damla kan bile yok." değerlendirmesinde bulundu.

Bu iddiaların Batı medyası tarafından Hindistan makamlarına sorulmadığını savunan Gafur, "Kimse Hindistan'ın 350 insan öldürdüğüyle ilgili haber yapmıyor, soru sormuyor. Pakistan 350 insan öldürmüş olsaydı binlerce haber yapılırdı. Herkes bize 'Helikopterle bölgeye gidilecek mi?' diye sormadan beklemez giderdi." dedi.

HİNDİSTAN PİLOTUN İADESİNİ İSTEDİ

Hindistan, Pakistan'ın vurduğu Hint savaş uçağının gözaltında tutulduğu açıklanan pilotunun, sağ salim teslim edilmesini istedi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a, "gözaltındaki Hindistan silahlı kuvvetleri personelinin zarar görmemesini temin etmesinin tavsiye edildiği, pilotun ivedilikle ve sağ salim geri dönüşünün beklendiği" bildirildi.

PAKİSTAN BAŞBAKANI NÜKLEER GÜCE DEĞİNDİ

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan ile yaşanan gerilimin ardından Ulusal Komuta Konseyini topladı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, İmran Han'ın başkanlık ettiği toplantıda, iki nükleer güç arasında gerilime yol açan gelişmeler üzerine durum değerlendirmesi yapıldı.

Kaynaklar, Gafur'un nükleer cephanelik güvenlik mekanizmaları hakkında brifing verdiği toplantıda, misilleme önlemleri ve stratejisinin ele alındığını bildirdi.

Han, nükleer silahlara sahip iki ülke arasında yaşanan çatışmalarla tırmanan gerilimin azaltılması için 'aklıselimin galip gelmesini umduğunu' söyledi. Han, televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında, "Tarih bize savaşların yanlış hesaplamalarla dolu olduğunu gösteriyor. Benim sorum, elimizdeki silahlar düşünüldüğünde bu yanlış hesaplamayı yapmanın bedelini ödeyip ödeyemeyeceğimiz. Hindistan'ı müzakere masasına davet ediyorum" diye konuştu.

Hindistan'ın 110, Pakistan'ın ise 140 ile 150 arasında nükleer savaş başlığı bulunduğu öne sürülüyor.