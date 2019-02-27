Hindistan Dışişleri Bakanı Vijay Gokhale, Hint savaş uçaklarının Keşmir Kontrol Hattı'nı geçerek Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletindeki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampı yok ettiğini belirtmiş, Gokhale, "Operasyonda çok sayıda Ceyş-i Muhammed militanı, eğiticisi ve üst düzey yetkilisi ile intihar eylemleri için eğitilen çok sayıda cihatçı etkisiz hale getirildi." ifadesini kullanmıştı.

Hindistan'da 14 Şubat'ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker de yaralanmıştı. Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamış, saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

"KARŞILIK VERİLECEKTİR"

Hindistan'ın bu açıklamasının ardından Pakistan tarafından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Milli Güvenlik Konseyi Acil Toplantısı sonrasında Maliye ve Savunma Bakanları ile basın mensuplarının karşısına geçen Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan'ın terör kamplarını hedef aldığına dair ifadeleri reddederek, Pakistan'ın Hindistan'ın eylemine karşılık vereceğini ifade etti. Pakistanlı Bakan, Hindistan'ın bu hareketinin bölge barışını tehlikeye attığını dile getirerek, "Pakistan istediği zaman cevap verebilecektir" dedi.

AB'DEN HİNDİSTAN VE PAKİSTAN'A İTİDAL ÇAĞRISI

Avrupa Birliği (AB),Hindistan'ın Pakistan'daki bir örgüt kampına hava saldırısı düzenlemesinin ardından taraflara "itidal" çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın brifinginde, her iki ülkeyle iletişim halinde olduklarını belirterek, "Taraflar, azami itidal göstermeli ve gerginliği artırmaktan kaçınmalı." dedi.

PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU VE POMPEO İLE GÖRÜŞTÜ

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Hindistan savaş uçaklarının sınır ihlali konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

Kureşi, konu hakkında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) veliaht prensleriyle de görüştüğünü söyleyerek, "Çin ve İngiltere dışişleri bakanlarına da gerçekleri anlattım." dedi.

Kureyşi'nin, Pompeo'ya da Hindistan'ın yaşanan gerilimi "iç politika malzemesi" yaptığını aktardığı kaydedilen açıklamada, yükselen tansiyonun bölgesel barış ve istikrara olduğu kadar Afganistan'daki barış sürecine de olumsuz etkisi olacağını ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamada Kureyşi'nin bölgede barış ve istikrarı önemsediklerini vurguladığına işaret edilerek, ABD'nin tansiyonu düşürme konusunda üzerine düşeni yapmasını istediği bildirildi.

FRANSA, HİNDİSTAN'IN PAKİSTAN'A SALDIRISINI MEŞRU GÖRÜYOR

Fransa'nın, Hindistan'ın sınırda terörizme karşı güvenliğini sağlama konusunda meşruiyetini kabul ettiği ve Pakistan'ı ülkesindeki terörist grupların eylemlerine son vermeye çağırdığı bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 Şubat'ta Hindistan'daki paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırı kınandı.

Fransa'nın terörle mücadelede Hindistan'ın yanında yer aldığı ve bu konuda uluslararası toplumu harekete geçirmeye hazır olduğu belirtilen açıklamada, "Fransa, Hindistan'ın sınırda terörizme karşı güvenliğini sağlama konusunda meşruiyetini kabul ediyor ve Pakistan’ı ülkesindeki terörist grupların eylemlerine son vermeye çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

PAKİSTAN'DAN HİNDİSTAN'A TEHDİT: ŞİMDİ BİZİM SÜRPRİZİMİZİ BEKLEYİN

Hindistan'ın Pakistan'a düzenlediği hava saldırısı sonrası Pakistan'dan tepkiler gelmeye devam ediyor. Pakistan Ordusu Sözcüsü Tüm General Asif Ghafoor, Hindistan'ı tehdit ederek, "Şimdi bizim sürprizimizi bekleyin. Cevabımız farklı olacak, bunu kendiniz göreceksiniz" dedi.

Saldırının Pakistan için sürpriz olmadığını söyleyen Ghafoor, Pakistan uçaklarının hızlıca karşılık verdiğini ve Hindistan uçaklarının bu sebeple sadece boş arazileri bombalayabildiğini söyledi.



"TEK BİR ENKAZ YOK"

Ghafoor, Hindistan'ın sivil bölgeleri vurmayı hedeflediğini söyleyerek, Pakistan uçaklarını buna engel olduğunu kaydetti. Ghafoor, "Tek bir enkaz parçası bile yok. 350 ölü olduğunu, iddia ediyorlar, 10 ölü bile olsa her yer kan olur büyük cenaze törenleri düzenlenirdi" ifadelerini kullandı.

HİNDİSTAN'IN BOMBALADIĞI KÖY GÖRÜNTÜLENDİ

Hindistan'ın Pakistan'a düzenlediği hava saldırısında bombalanan Balakot kasabası görüntülendi. Görüntülerde, Pakistanlı yetkililerin paylaştığı gibi, sadece boş arazilerin bombalandığı gözlendi.



Balakot kasabasından görüntüler paylaşılmaya başlandı. Görüntülerde, Pakistanlı yetkililerin de iddia ettiği gibi, sadece boş arazilerin bombalanmış olduğu gözlendi.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesi üzerine de taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde bulunuyor. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim durumda. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek eyalet olma özelliği taşıyor. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" adıyla iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK),1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.