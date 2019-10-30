Gür saçları, parlayan gözleri ve pürüzsüz ciltleri ile dikkat çeken Hintli kadınların güzellik sırlarının temeli; doğal ürün ve bitkisel yağlar kullanmalarıdır.
Hintli Kadınların Güzellik Sırları
- Yumuşak ciltlerini korumalarını sırrı; bitkisel yağları masaj yaparak uygulamalarıdır. Bu şekilde uygulanan bitkisel yağ cildin her yerine ulaşarak derinlemesine bakım yapmaktadır. Cilt bakımı için susam yağını tercih eden Hintli bayanlar; uygulamadan önce yağı avuçlarında ısıtarak ciltlerine sürmektedirler. Daha etkili olmaktadır.
- Cildin güzel görünmesini masaja borçlu olan Hintli kadınlar; gül yağını da kullanarak kan dolaşımını hızlandırıyor ve hücrelerin yenilenmesine yardımcı oluyorlar. Ayrıca düzenli olarak ezilmiş badem, badem yağı ve sütü karıştırarak ciltlerine bakım yapmayı ihmal etmiyorlar ve her gün yüzlerini pirinç suyu ile yıkayarak doğal peeling uygulamış oluyorlar.
- Hintli kadınların gür, parlak ve canlı saçlarının sırrı ise; düzenli olarak 3’er damla jojoba, fesleğen ve susam yağını karıştırarak, kafa derilerine masaj yapmaları, bitkisel şampuanları tercih etmeleridir.
- Eğer vücudunuzu stresten arındırarak, dinlendirmek isterseniz de; banyo suyunuzun içerisine 1 yemek kaşığı sandal ağacı, papatya ve yasemin yağı ilave ederek yarım saat boyunca beklemeniz yeterli olacaktır.
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