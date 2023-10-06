Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Hititler'in başkentinde bulunan tabletteki yeni dil araştırılıyor

        Hititler'in başkentinde bulunan tabletteki yeni dil araştırılıyor

        Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hititlerin başkenti Hattuşa Ören Yeri'nde yürütülen kazıda bulunan tablet üzerindeki dilin çözülmesi için uzmanlar çalışıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 14:12 Güncelleme: 06.10.2023 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hattuşa'da bulunan tabletteki yeni dil araştırılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hititlerin başkenti Hattuşa Ören Yeri'nde 1907'de başlayan arkeolojik kazılar, Alman Arkeoloji Enstitüsünden Prof. Dr. Andreas Schachner başkanlığında devam ediyor.

        Kazılarda yeni tespit edilen, Hint Avrupa Dil Grubu'na ait olduğu değerlendirilen, Kalaşma ülkesine ait ölü dil, Hattuşa'da bu yılın en önemli keşiflerden biri olarak dikkati çekti.

        Schachner, bu yıl kazılarda bir Hitit binasında yüzeyi aşınmamış, üzerinde Hititçe ve sonradan Kalaşma dilinde yazıldığı tespit edilen metnin yer aldığı tablet bulduklarını söyledi.

        Keşfin kazı ekibinde heyecan yarattığını belirten Schachner, tabletin tercüme edilmesi için alanında uzman dil bilimcilerden oluşan ekibin çalışmalara başladığını bildirdi.

        REKLAM

        BULUNAN TABLET ÇOK İYİ KORUNMUŞ

        İlk eline aldığında çok iyi korunmuş olmasından dolayı farklı bir tablet olduğunu hissettiğini aktaran Schachner, "Ben dil uzmanı değilim, tableti epigrafistlere (yazıt bilimi) gönderdim. Onlar 'okuyoruz ama anlayamıyoruz' deyince biraz şaşırdım. Sonradan metni daha detaylı inceleyince anlaşıldı ki tabletin üst tarafında Hitit dilinde bir özet var, onun altında henüz bilinmeyen bir Anadolu dilinin devam ettiğini görüyoruz. Hitit metninin sonunda diyor ki 'Bundan itibaren Kalaşma ülkesinin dilinde oku'. Ondan sonra Kalaşma ülkesinin dilindeki metin geliyor" diye konuştu.

        "ANADOLU'NUN ÇOK DİLLİ BİR TOPLUM OLDUĞU TEKRAR GÖZ ÖNÜNE SERİLİYOR"

        Schachner, Kalaşma ülkesinin bugün Bolu-Gerede ve Karabük'ün bulunduğu Batı Karadeniz'de yer aldığını düşündüklerini anlattı.

        Yeni bir dilin keşfedilmesinin bilim dünyasına Hititlerle ilgili yeni ufuklar kazandırdığına dikkati çeken Schachner, "Boğazköy'de bulunan on binlerce çivi yazılı tablet arasında zaten çeşitli dillerin olduğunu biliyoruz. Bazılarına isim koyabiliyoruz, birkaçına isim koyamıyoruz. Anadolu'nun çok dilli bir toplum olduğu tekrar göz önüne seriliyor bu yeni dille. Aynı zamanda Hititlerin nispeten buradan uzak olan bir bölgeyle ilişkili olduğunu da görüyoruz" dedi.

        REKLAM

        Tabletin Hititçe bölümünde dini ritüellerden bahsedildiğini dile getiren Schachner, şöyle devam etti:

        "Bu bizim için de ilginç bir durum ve Hititlere ışık tutan bir durum. Hititler kendilerini 'Bin tanrılı din' olarak tanıtıyordu. Hititler fethettikleri bölgenin tanrılarını yıkıp kırmıyordu, tam tersine onları alıp başkentine götürüp, tapınaklara koyup hizmet ederlerdi. Burada da aynısını görüyoruz.

        Kalaşma dini ritüelinin kendi dilinde yapılmasını öngörüyorlar. Bunu ne için yapıyorlar, Hititler çok mu toleranslı? Bence toleranstan ziyade bir iktidar kullanım mekanizması. Yani diğerlerinin tanrılarını kendi tapınaklarına koyarak o bölgenin insanlarını kendilerine bağlayabiliyorlardı. O insanlara, kendi topraklarına dahil olma imkanı yarattılar. Böylece gücüne güç katmış oldular. Buna saygı da denilebilir. Hititler bu yöntemle Anadolu'da yaşayan diğer topluluklara saygı göstererek ve kendi sistemleri içinde bir yer göstererek kendi toplumlarına dahil ettiler. Saygı göstererek saygı kazandılar."

        REKLAM

        Hititçenin bir Hint Avrupa dili olduğunu hatırlatan Schachner, Hattuşa'da Luvice, Palaca gibi aynı gruba ait dillerin daha önce keşfedildiğini ancak henüz keşfedilmemiş dillerin de olabileceğini vurguladı.

        "TABLETİN TERCÜME EDİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

        Yeni buldukları tabletteki çivi yazısıyla işlenmiş metni Latin harflerine çevirebildiklerinin altını çizen Schachner, şunları kaydetti:

        "Tabletin tercüme edilmesi için çalışmalar sürüyor. Bir grup halinde linguistler (dil bilimci), özellikle Hint Avrupa dilleri uzmanı, tablet üzerinde kafa yoruyor. Gelecek yıla kadar bir çözümleme ortaya konulabilecek. Sonrasında bilim dünyası tartışarak, herkes kendi fikrini söyleyerek bir çözüm üretecek."

        Schachner, çalışmalar devam ettiği için yeni tabletin görselinin şimdilik kamuoyuyla paylaşılmadığını sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yeni dil
        #hattuşa Ören Yeri
        #Hititler
        #çorum
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Dövülme nedeni ortaya çıktı!
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Dövülme nedeni ortaya çıktı!
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        Alkollü sürücü "dayanıklı" deyip ölüme götürdü!
        Alkollü sürücü "dayanıklı" deyip ölüme götürdü!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Beşiktaş seçime gidiyor
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Hakimden 'Maganda'ya yer çekimi sorusu!
        Hakimden 'Maganda'ya yer çekimi sorusu!
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        Nobel Barış Ödülü'ne İranlı aktivist layık görüldü
        Nobel Barış Ödülü'ne İranlı aktivist layık görüldü
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        AK Parti’nin değişim kongresi
        AK Parti’nin değişim kongresi
        Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'ya geliyor
        Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'ya geliyor
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında