Hızlı ve Öfkeli serisinin 4. filmi bu akşam ATV ekranlarında saat 20.00'da seyircisiyle buluşacak. Sinemaseverler "Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 4 konusu ne?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte Hızlı ve Öfkeli 4 filmine dair bilgiler...

HIZLI VE ÖFKELİ 4 OYUNCULARI KİMLER?

Paul Walker - Brian O'Conner

- Brian O'Conner Vin Diesel - Dominic Toretto

- Dominic Toretto Jordana Brewster - Mia Toretto

- Mia Toretto Michelle Rodriguez - Letty Ortiz

- Letty Ortiz John Ortiz - Campos

- Campos Laz Alonso - Fenix Rise

- Fenix Rise Gal Gadot - Gisele Yashar

- Gisele Yashar Jack Conley - Penning

- Penning Sung Kang - Han Lue

HIZLI VE ÖFKELİ 4 FİLMİ KONUSU NE?

Film Dominic Toretto'nun yeni ekibi ile Dominik Cumhuriyetinde yakıt tankerlerini kaçırmasıyla başlar. Ekibi Letty, Riko, Tego ve Han Lue'dur. Bu soygundan sonra, polise yerini belli ettiği için Dominic Cumhuriyetinden ayrılır. Bir süre sonra Panama City'de , Toretto kız kardeşi Mia'dan bir telefon alır. Mia Letty'nin öldürüldüğü söyler. Dom Los Angeles'a geri döner. Letty'nin öldüğü yerde nitromethane izleri bulur. Dom sonra nitromethane'nın Los Angeles'ta sadece bir yerde bulunduğu eski garajına gider ve David Park ismini öğrenir.

Bu arada, FBI ajanı olan Brian O'Conner bir uyuşturucu satıcısı olan Arturo Braga'nın izini araştırmaktadır. Onun ararken David Park ismini bulur.Dom Park'ı bulup evine girer ve pencereden aşağıya bacağından sarkıtarak konuşturmaya çalışır. Brian da aynı zamanda Park'ın yerini bulur ve orada Dom'la karşılaşırlar. Brian Dom'a adamı bırakmasını söyler Dom bu Letty'nin katilini bulana kadar herkesi öldüreceğini söyleyip David'in ayağını bırakır. Brian David'i kurtarır ve David'e FBI yeni muhbir olur. Park Los Angeles da bir sokak yarışına Brian'ı da alır; kazanan bir takım sürücüyü Braga Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika sınırı arasında eroin kara para taşıma işine alacaktır. Dom de yarışa girer. Sonunda, Dom ve Brian başa baş giderken Brian öne geçer ama Dom onun arka çamurluğuna çarpıp Brian'ın dengesini bozarak öne geçer ve birinci olur . Brian bir FBI ajanı bir sürücü, Dwight Mueller tutuklama olarak, kendi gücünü kullanır ve takımda yerini alır.

Sonraki gün takım Fenix,ve Braga'nın adamları karşılar. Dom Fenix'in kim olduğunu yani Letty'i öldürülen kişi olduğunu anlar. Onlar sınır ötesine görünmeden geçebilmek için yeraltı tünellerini kullanarak geçmek zorundadırlar. Teslimat yapıldıktan sonra Braga'nın sürücüleri öldürmesini emrettiğini (Letty'nin Dom'un özgürlüğü için bu işe girdiğini ama teslimat sonunda bir kovalamacanın ardından öldürüldüğünü öğrenirler) Teslimat yapıldıktan sonra Dom Fenix'e Letty'i tarif eder Fenix Dom'a Letty'i nasıl öldürdüğünü anlatır ama Dom hazırlıklıdır ve arabasının içindeki gazı açmış konuşmanın sonunda onu havaya uçurarak dikkatleri dağıttıktan sonra Fenix'i öldürmeye çalışmıştır. Fenix'i öldüremese de Brian'ın yardımıyla ordan kaçarlar ve teslimattaki parayı da yanlarına almışlardır. FBI Brian'dan hem Dom'u hem de Braga'yı istemektedir ama Brian ve Dom tekrar iş birliği yapıp Braga'yı yok etmeye karar vermişlerdir. Ele geçirdikleri parayı da en güvenli yer olan FBI'yın otoparkına bırakırlar. Braga'ya eğer parasını geri istiyorlarsa gelip kendisinin alması gerektiğini söylerler ve bir buluşma ayarlanır. Dom ve Brian buluşmaya giderler FBI'da Braga'yı yakalamak için tetikte beklemektedir ancak Braga'nın kendilerini aldatmaya çalıştığını ve yanlış birini Braga diye tanıtmaya çalıştıklarını anladıklarında FBI'ın erken müdahalesi yüzünden asıl adamı kaçırırlar ellerinden ve Braga Meksika'ya giderek paçayı kurtarır. FBI'yın yetki alanının dışına çıktığı için artık Dom ve Brian yalnızlardır. Meksika sınırını geçip Braga'yı kilisede yakalarlar arabayla geri dönüp yetkililere teslim etmek niyetindelerken peşlerine Felix takılır.Tünellerde sıkı bir kovalamacanın ardından sınırı geçerler ve Felix Dom'un arabasının altında kalarak ölür. Dom yakalanıp yargılanmak üzere götürülür. Brian'ın tüm çabalarına rağmen Dom 25 yıl hapse mahkûm olur. Film Mia ve Brian'ın ekibi toplayıp Dom'u kaçırmaya gitmesiyle biter.