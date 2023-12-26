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        Haberler Dünya Hollanda'da yağışlar nedeniyle kanal ve nehirlerin debileri kritik seviyeye ulaştı

        Hollanda'da yağışlar nedeniyle kanal ve nehirlerin debileri kritik seviyeye ulaştı

        Hollanda'da etkili olan yağışlar sebebiyle kanal ve nehirlerin debileri kritik seviyeye ulaşırken, çok sayıda iş yeri su altında kaldı. Almanya'nın Aşağı Saksonya ve Thüringen bölgelerinde de taşkın nedeniyle bazı insanlar evlerinden tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 18:31 Güncelleme: 26.12.2023 - 18:47
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        Hollanda ve Almanya'da kanallarda taşkın tehlikesi
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        Hollanda Başbakanı Mark Rutte, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, yükselen su seviyelerinin ülkenin çeşitli bölgelerinde sıkıntıya yol açtığını belirterek "Durumu yakından takip ediyor ve gereken yerlerde tedbirler alıyoruz. Hollanda'da şiddetli yağışların tatsız sonuçlarıyla karşı karşıya kalan herkese güç diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Rutte açıklamasında, Noel tatili olmasına rağmen ilgili kurumların soruna ilişkin gerekli önlemleri almak için çalıştığını kaydetti.

        İş yerlerini su bastı, yollar kapandı

        Kamu yayın kuruluşu NOS'ta yer alan haberde, ülkenin güneyindeki bölgelerde çok sayıda iş yerinin su altında kaldığı ve bazı belediyelerin taşkınlara karşı tarihi binaları korumak için kum torbalarıyla setler oluşturduğu aktarıldı.

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        Haberde, ülkenin orta kesimlerindeki yerleşim birimlerini bağlayan bazı yolların da su altında kalması sebebiyle ulaşımın buralarda geçici olarak feribotlarla sağlandığı bilgisine yer verildi.

        Ülkedeki nehirlere kurulan bentlerin bazılarının fırtına ve taşkın tehlikesine karşı kapaklarının kapatıldığı belirtilen haberde, su pompalarının kanallardaki su seviyesini düşürmek için tam kapasiteyle çalıştırıldığı ifade edildi.

        Hollanda Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), 2023'ün, hava durumunun ölçülmeye başlandığı 1902’den bu yana ülkede görülen en yağışlı ve sıcak yıl olduğunu açıklamıştı.

        Almanya'da bazı insanlar evlerinden tahliye edildi

        Almanya'nın Aşağı Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı su baskınları sebebiyle bazı yerleşim birimlerinde insanlar evlerinden tahliye edildi.

        Ülke basınında yer alan haberlere göre son günlerde etkili olan şiddetli yağışların sebep olduğu su baskınları ve nehirlerdeki su seviyesinin artması hayatı olumsuz etkiledi.

        Aşağı Saksonya'nın Rinteln kentinde su baskınlarından dolayı 100'den fazla kişi, Thüringen eyaletinin Windehausen beldesinde ise yaklaşık 400 kişi evlerinden tahliye edildi.

        Heringen Belediye Başkanı Matthias Marquart yaptığı açıklamada, bölgedeki durumun tehlikeli olduğunu ifade ederek Windehausen beldesinde elektriğin kesildiğini, beldeye girilemediğini ve sabit telefon hatlarının da çalışmadığını aktardı.

        Tuvaletlerin de kulmlanılamadığını belirten Marquart, halka bölgeden ayrılma çağrısında bulundu.

        Marquart, Windehausen'de yaşayan 500 kişiden 400'ünün yapılan çağrıya uyarak evlerinden ayrıldığını, 280 kişinin kriz masasına evlerinden ayrıldıklarını ve yakınlarının yanında kalacaklarını bildirdiğini kaydetti.

        Heringen Belediyesinden yapılan açıklamada da Windehausen beldesine girişlerin yasaklandığı, sadece kurtarma ekiplerinin bölgeye girebileceği duyuruldu.

        Aşağı Saksonya eyaletinin Goslar bölgesinde de Okertal barajında suyun en yüksek seviye ulaştığı belirtildi. Oker Nehri'nin taşma ihtimaline karşı da Braunschweig kentinde nehir yatağına yakın bazı yolların kapatıldığı aktarıldı.

        Rinteln kentinde ise 108 kişinin tahliye edildiği, burada çok sayıda evin bodrum katını su bastığı, itfaiyenin kum torbalarıyla set oluşturarak su baskınlarına karşı mücadele ettiği kaydedildi.

        Celle kentinde de yoğun yağışlar sebebiyle bölgedeki nehirlerdeki su seviyesinin arttığı ve bazı evlerin bodrum katlarının su altında kaldığı, bölgenin insansız hava araçlarıyla izlendiği belirtildi.

        Oldenburg, Northeim ve Leer gibi birçok bölgede de itfaiye ekipleri ve gönüllülerin su baskınlarına ve nehirlerdeki su seviyesinin artmasına karşı mücadele ettiği aktarıldı.

        Fotoğraf: AP

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        #hollanda
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