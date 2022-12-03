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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hollanda, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

Hollanda, 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turunda ABD'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

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  • Hollanda, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda, son 16 turu maçında ABD'yi 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

     
  • Hollanda, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

    "Portakallar", çeyrek finalde Arjantin-Avustralya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.
  • Hollanda, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

    3. dakikada ABD önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Pulisic'in ceza sahası içinde karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Noppert, sol diziyle topa müdahale ederek gole izin vermedi.
  • Hollanda, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

    10. dakikada Hollanda öne geçti. Kısa paslarla hızlı bir şekilde rakip yarı sahaya geçen "Portakallar"da topu son kontrol eden Dumfries, sağ kanatta yerden ortaladı. Depay'ın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
  • Hollanda, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

    43. dakikada gelişen ABD atağında Weah'ın ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta top, kaleci Noppert'ten döndü.
  • Hollanda, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

    45+1. dakikada Hollanda, ikinci golü buldu. Ceza sahasının sağından son çizgiye yakın bir noktadan Dumfries'in içeri çevirdiği topa penaltı noktası civarında düzgün bir vuruş yapan Blind, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.
  • Hollanda, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

    Daley Blind, gol sevincini teknik direktör Louis van Gaal'ın yardımcılığını üstlenen babası Danny Blind ile kutladı. Hollanda, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

     
  • Hollanda, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

    61. dakikada Depay'ın ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Turner meşin yuvarlağı kornere çeldi.
  • Hollanda, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

    76. dakikada ABD farkı 1'e indirdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Pulisic'in pasında Haji Wright'ın dokunduğu top havalanarak uzak direğin yanından ağlarla buluştu: 2-1.
  • Hollanda, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

    81. dakikada Hollanda üçüncü kez ağları havalandırdı. Blind'in soldan ortasında, arka direkte Dumfries'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1.
  • Hollanda, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

    Hollanda, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. ABD ise Katar 2022'ye son 16 turunda veda etti.
  • Hollanda, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

    Karşılaşmada bir gol ve 2 asiste imza atan Denzel Dumfries, Hollanda'nın çeyrek final bileti almasında başrol üstlendi.
  • Hollanda, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

     67. dakikada oyuna giren Fraport TAV Antalyaspor'un ABD'li oyuncusu Haji Wright'ın attığı gol ise yeterli olmadı.
  • Hollanda, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

    Hollandalı futbolcular, maçın ardından çeyrek finale yükselmenin sevincini tribünlerde yer alan taraftarıyla kutladı.
  • Hollanda, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

    Mücadeleyi 44 bin 846 taraftarın takip ettiği açıklandı.
  • Hollanda, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

    Stat: Uluslararası Halife

    Hakemler: Wilton Sampaio, Bruno Boschilia, Bruno Pires (Brezilya)
  • Hollanda, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

    Hollanda: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake (Dk. 90+3 De Ligt), Dumfries, De Roon (Dk. 46 Bergwijn), De Jong, Blind, Klaassen (Dk. 46 Koopmeiners), Gakpo (Dk. 90+3 Weghorst), Depay (Dk. 83 Simons)
  • Hollanda, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

    ABD: Turner, Dest (Dk. 75 Yedlin), Zimmerman, Ream, Robinson (Dk. 90+2 Morris), Musah, Adams, McKennie (Dk. 67 Wright), Ferreira (Dk. 46 Reyna), Pulisic, Weah (Dk. 67 Aaronson)
  • Hollanda, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

    Goller: Dk. 10 Depay, Dk. 45+1 Blind, Dk. 81 Dumfries (Hollanda), Dk. 76 Haji Wright (ABD)
  • Hollanda, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

    Sarı kartlar: Dk. 60 Koopmeiners, Dk. 87 De Jong (Hollanda)
  • Hollanda, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde
  • Hollanda, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde
  • Hollanda, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

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