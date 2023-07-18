Honduras nerede, hangi kıtada yer alır? Honduras başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? Maya uygarlığının en ince detaylarını yansıttığı yapıtlarıyla, geçmişten günümüze ışık tutan Honduras, Orta Amerika'nın en kalabalık ikinci ülkesidir. Kristof Kolomb'un keşfiyle ülke "derinlik" anlamına gelen Honduras ismini almıştır. Honduras nerede, hangi kıtada yer alır? Honduras başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? İşte, detaylar.

Anayasal sorunlar, toplumsal krizler ve ekonomik buhranlar ülke halkını epey bir hırpalamıştır. 1821 yılında bağımsızlığını kazanan Honduras’ta halkın büyük bir kısmı kırsal alanlarda yaşamaktadır. Ülke ayrıca festivalleriyle ünlüdür. Yıl boyunca ülkede pek çok festival düzenlenmektedir. Honduras nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

Honduras Nerede?

Orta Amerika ülkesi olan Honduras; Karayip Denizi, Pasifik Okyanusu, El Salvador, Guatemala ve Nikaragua ülkeleriyle çevrilidir.

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Honduras Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

Honduras resmi adıyla Honduras Cumhuriyeti, Kuzey Amerika kıtası üzerinde yer almaktadır. Kuzey kısmında Karayip Denizi, güney kısmında ise Pasifik Okyanusu bulunmaktadır.

Honduras Başkenti

Honduras ülkesinin başkenti Tegucigalpa şehridir. Ülke nüfusunun çoğunluğu başkentte toplanmıştır. Altın ve gümüş madenciliğinin merkezi olarak kurulan şehir, 1880’de başkent ilan edilmiştir.

Honduras Bayrağının Anlamı

Honduras bayrağı iki mavi yatay şerit ve bir beyaz yatay şeritten oluşmaktadır. Beyaz yatay şeridin üzerinde Orta Amerika Federasyonu altında bulunan beş ülkeyi temsilen beş adet yıldız yer almaktadır. Mavi şeritlerden biri Atlas Okyanusu’nu, diğeri ise Büyük Okyanusu temsil eder.

Honduras Nüfusu

Honduras’ın 2023 itibariyle nüfusu 10 milyon 400 bindir. Nüfus yoğunluğuna göre dünya ülkeleri sıralamasında 92. sırada yer almaktadır. Nüfusun çoğunluğu kırsal kesimlerde yaşamaktadır.

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Honduras Para Birimi

Honduras lempirası ülkenin resmi para birimidir. (HNLL) 1 Honduras lempirası 1,06 Türk lirasına tekabül etmektedir.

Honduras Türkiye Saat Farkı

Honduras ile Türkiye arasında 9 saatlik bir fark bulunmaktadır. Türkiye, Honduras’tan 9 saat ileridedir. Türkiye’de saat 19.00 iken Honduras’ta saat 10.00’dur.

Honduras Şehirleri

Honduras, 18 departman ve 3 bölgeden oluşmaktadır. Bu bölgeler Honduras Tepeleri, Karayip Honduras Bölgesi ve Pasifik Honduras olarak isimlendirilmiştir. Maya kalıntılarının yer aldığı ve başkenti de kapsayan tepeler bölgesi, ülkenin en kalabalık kısmını içerir. Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choloma, Comayagua, Santa Rosa de Copan başlıca önemli şehirleridir.

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