Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Haiti nerede, hangi kıtada yer alır? Haiti başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

        Haiti ya da resmî adıyla Haiti Cumhuriyeti, sömürgecilik sisteminin bedelini en ağır ödeyen ülkelerden biridir. Uzun yıllar İspanyol ve Fransız egemenliği altında kalan ülke, yakın tarihlerde ABD tarafından da işgal edilmiştir. Haiti nerede, hangi kıtada yer alır? Haiti başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? İşte, detaylar.

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haiti nerede, hangi kıtada yer alır?
        ABONE OL
        ABONE OL

        İşgaller, iç savaşlar, salgınlar ve katliamlardan başına kaldıramayan ülke, 1804 yılında bağımsızlığını ilan eden ilk siyahi ülkedir. Birçok tarihi yapıya ve doğal güzelliğe sahip olan Haiti, ne yazık ki dünyadaki en yoksul ülkelerden biridir. Haiti nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

        Haiti Nerede?

        Haiti Cumhuriyeti, Karayip Denizi’nde yer alan ve “Hispaniola” olarak adlandırılan adanın üçte birini kaplayan bir ada ülkesidir. Adayı Dominik Cumhuriyeti ile paylaşmaktadır.

        REKLAM

        Haiti Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

        Haiti, Kuzey Amerika kıtasında yer almaktadır. Küba ve Jamaika’nın doğusunda, Bahamalar ile Turks ve Caicos Adaları'nın güneyinde bulunmaktadır.

        Haiti Başkenti

        Haiti’nin başkenti Port-au-Prince şehridir. “Presin Limanı” anlamına gelen bu şehir ülkenin en kalabalık şehridir. Ülke Central Haiti, Northern Haiti ve Southern Haiti olmak üzere 3 farklı bölgeden oluşmaktadır.

        Haiti Bayrağının Anlamı

        Ülkede milli bayrak ve resmi bayrak olmak üzere iki bayrak çeşidi kullanılmaktadır. Milli bayrak yatay şeritteki kırmızı ve mavi renklerden oluşmaktadır. Resmi bayrak ise bu yatay şeritlere ilaveten ülke armasına sahiptir. Bayrak, Fransa’ya karşılık verilen bağımsızlık savaşında Fransız bayrağından esinlenerek oluşturulmuştur. Ülkenin armasında palmiye ağacı, top mermisi, davul, tüfek, kırık zincirler ve çapa yer almaktadır. Armanın üzerinde ülkenin ulusal sloganı olan “Birlikten Güç Doğar” ibaresi yer almaktadır.

        REKLAM

        Haiti Nüfusu

        Haiti’nin 2023 itibariyle nüfusu 11 milyon 835 bindir. Nüfusun çoğunluğu başkent Port-au-Prince şehrinde toplanmıştır. Nüfus yoğunluğuna göre dünya ülkeleri sıralamasında 82. basamakta yer almaktadır.

        Haiti Para Birimi

        Haiti gourdeusu ülkede kullanılan resmi para birimidir. 1 Haiti gourdeusu 0,19 Türk lirasına karşılık gelmektedir.

        Haiti Türkiye Saat Farkı

        Haiti, Türkiye arasında 7 saatlik bir fark bulunmaktadır. Türkiye, Haiti’den 7 saat ileridedir. Türkiye’de saat 17.00 iken Haiti’de saat 10.00’dur.

        Haiti Şehirleri

        Nüfusun çoğunluğu başkent Port-au-Prince’de toplanmıştır. Cap-Haïtien, Carrefour, Gonaives, Pétionville, Arnaud, Arniquet ve L'Asile öne çıkan diğer yerleşim yerleridir.

        Meksika nerede, hangi kıtada yer alır?
        Meksika nerede, hangi kıtada yer alır?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Suudi Arabistan ile 5 anlaşma imzalandı
        Suudi Arabistan ile 5 anlaşma imzalandı
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Ronaldo'dan Türkiye Ligi açıklaması!
        Ronaldo'dan Türkiye Ligi açıklaması!
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...
        Yıllık ücreti belli oldu
        Yıllık ücreti belli oldu
        Benzinli mi, dizel mi?
        Benzinli mi, dizel mi?
        WMO'dan sıcaklık uyarısı: Rekor kırabilir!
        WMO'dan sıcaklık uyarısı: Rekor kırabilir!
        Kim ne kadar GSS primi ödeyecek?
        Kim ne kadar GSS primi ödeyecek?
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
        İngiltere'de "iş garantisi olmayan" bölümlere kısıtlama
        İngiltere'de "iş garantisi olmayan" bölümlere kısıtlama
        İskoçya tarihinde en büyük toplu balina ölümü
        İskoçya tarihinde en büyük toplu balina ölümü
        Yangınları söndürme çalışmaları sürüyor
        Yangınları söndürme çalışmaları sürüyor
        Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
        Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
        Bakan Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        Yüzde 40'ını çıkardı
        Yüzde 40'ını çıkardı
        Wanda'dan sağlığı için flaş açıklama!
        Wanda'dan sağlığı için flaş açıklama!
        Buruk duyurdu: Bizimle kalacaklar
        Buruk duyurdu: Bizimle kalacaklar
        Özbek'ten tepki, Fenerbahçe'den yanıt!
        Özbek'ten tepki, Fenerbahçe'den yanıt!
        'Kara koyun' mesajı milyonlara ulaşmıştı...
        'Kara koyun' mesajı milyonlara ulaşmıştı...