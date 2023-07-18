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        Meksika nerede, hangi kıtada yer alır? Meksika başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir

        Kökeni Aztek ve Mayalılara dayanan Meksika, uzun yıllar İspanyol sömürgesi altında kalmış bir ülkedir. İç savaşlar, sömürgelikler ve yasa dışı madde ticaretiyle ülke gelişimi tam anlamıyla uzun yıllar tamamlayamamıştır. Meksika nerede, hangi kıtada yer alır? Meksika başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? İşte, detaylar.

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 10:57
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        Meksika nerede, hangi kıtada yer alır?
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        Antik kentleri ve çarpıcı mimarisiyle Avrupa ve Latin Amerika kültürlerinin kesişme noktası olmuştur. Dünyanın en büyük 13. ülkesi olan Meksika; köklü tarihi, gurme lezzetleri ve gelenekleriyle çok renkli bir ülkedir. Meksika nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

        Meksika Nerede?

        Meksika, Kuzey Amerika’nın güney bölümünde yer almaktadır. Ülke; ABD, Guatemala, Belize, Büyük Okyanus, Karayip Denizi ve Meksika Körfeziyle çevrelenmiştir.

        Meksika Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

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        Meksika, Kuzey Amerika kıtasında bulunmaktadır. Kuzey yarım kürede yer alan ülke, Brezilya ve Arjantin’den sonra Latin Amerika’nın üçüncü büyük ülkesidir.

        Meksika Başkenti

        Meksika’nın başkenti Mexico City'dir. Ülkenin en kalabalık şehri olan Mexico City, 16 ilçeye sahiptir. “Saraylar Şehri” ve “Umut Şehri” olarak da isimlendirilen başkent, ülkenin turizm ve ticaret merkezidir. Her yıl 2 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Şehrin ön plana çılan yapıları ise şunlardır: Zocalo Meydanı, Frida Kahlo Müzesi, Ulusal Antropoloji Müzesi, Chapultepec Kalesi ve Meksika Güzel Sanatlar Sarayı Müzesi.

        Meksika Bayrağının Anlamı

        Meksika bayrağı yeşil, beyaz ve kırmızı olmak üzere üç renkten oluşmaktadır. Beyaz dikey şeridin üzerinde ise devletin resmi arması olarak kartal figürü yer almaktadır. Kartal figürü devletin gücünü temsil etmektedir. Yeşil renk umudu, beyaz renk birlik ve beraberliği, kırmızı renk ise bağımsızlık uğruna akıtılan kanları sembolize etmektedir.

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        Meksika Nüfusu

        Meksika’nın 2023 itibariyle nüfusu 133, 136, 224 olarak belirlemiştir. Nüfus yoğunluğuna göre dünyanın en kalabalık 10. ülkesidir. Nüfusun yarısından fazlasını melezler oluşturur. %35’lik kısmı ise yerel halktan oluşmaktadır.

        Meksika Para Birimi

        Meksika’nın resmi para birimi Meksika pesosudur. (MXN) 1 Meksika pesosu 1,54 Türk lirasına denk gelmektedir.

        Meksika Türkiye Saat Farkı

        Meksika ile Türkiye arasında 8 saatlik bir fark vardır. Türkiye, Meksika’dan 8 saat ileridedir. Türkiye’de saat 20.00 iken Meksika’da saat 12.00’dir.

        Meksika Şehirleri

        Ülke, 31 eyalet ve özerkliğe sahip başkent Meksika Şehri'nden oluşmaktadır. Kimi eyaletleri suç oranları bakımından başı çektiğinden dolayı, bu eyaletleri ziyaret etmek tehlikeli olabilmektedir. Bu sebeple ülkeler vatandaşları için uyarı içeren yazılar gönderebilmektedir. Meksika’nın öne çıkan şehirleri şunlardır: Mexico City, Tijuana, Cancun, Chichén-Itzá, Merida ve Akapulko.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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