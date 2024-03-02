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        Haberler Magazin Hülya Avşar ile Helin Avşar yürüyüşte - Magazin haberleri

        Hülya Avşar ile Helin Avşar yürüyüşte

        Hülya Avşar, önceki gün kardeşi Helin Avşar ile İstinye'de yürüyüş yaparken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 09:45 Güncelleme: 02.03.2024 - 09:45
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Genellikle sahilde tek başına yürüyüş yapan Hülya Avşar'a bu kez kardeşi Helin Avşar eşlik etti.

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        Oldukça neşeli olan abla-kardeş kendilerini görüntüleyen muhabirlere selam verdiler.

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        Avşar, "Her şey yolunda gördüğünüz gibi Helin ile yürüyoruz" dedi. Avşar, gazetecilere teşekkür ederek, yol üzerinde bulunan bir kafede kardeşi ile oturarak sohbet etti.

        #helin avşar
        #Hülya Avşar
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