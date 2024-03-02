Hülya Avşar ile Helin Avşar yürüyüşte
Hülya Avşar, önceki gün kardeşi Helin Avşar ile İstinye'de yürüyüş yaparken görüntülendi
Giriş: 02.03.2024 - 09:45 Güncelleme: 02.03.2024 - 09:45
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Genellikle sahilde tek başına yürüyüş yapan Hülya Avşar'a bu kez kardeşi Helin Avşar eşlik etti.
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Oldukça neşeli olan abla-kardeş kendilerini görüntüleyen muhabirlere selam verdiler.
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Avşar, "Her şey yolunda gördüğünüz gibi Helin ile yürüyoruz" dedi. Avşar, gazetecilere teşekkür ederek, yol üzerinde bulunan bir kafede kardeşi ile oturarak sohbet etti.
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