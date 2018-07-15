17 yaşındaki Yankı Erel’in Finlandiyalı partneri Otto Virtanen ile genç erkekler çiftler finalinde şampiyon olması Hülya Avşar’a büyük bir gurur yaşattı. Avşar, duygularını “Artık bizim de bir şampiyonumuz var. Teşekkür etmek yetmiyor. Sarılıp öpüyorum” cümleleriyle dile getirdi.

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