Wimbledon'da çift erkekler gençler kategorisinde mücadele eden Türk tenisçi Yankı Erel ile Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, finalde karşılaştıkları Nicolas Mejia ile Onfrej Styler çiftini 7-6 ve 6-4'lük setlerle devirerek şampiyonluğa ulaştı. 17 yaşındaki Türk raket, erkeklerde bir Grand Slam'de mutlu sona ulaşan ilk tenisçimiz oldu.

İPEK SOYLU'NUN ARDINDAN İLK KEZ

Londra'da tarihi bir başarı elde eden Yankı Erel, İpek Soylu'nun ardından bir Grand Slam'de kupaya uzanan ilk Türk tenisçi oldu. İpek Soylu, 2014'te Amerika Açık'ta junior kategorisinde çift kızlarda mutlu sona ulaşıp tarihi bir başarı elde etmişti.



"ŞAMPİYON OLACAĞIMI BİLİYORDUM"



Karşılamadan sonra açıklamalarda bulunan Yankı Erel, bir gün Wimbledon'da şampiyon olmayı hep hayal ettiğini söylerek şu ifadeleri kullandı: "En büyük hayalimi gerçekleştirdim. Bir Grand Slam'de kupa almak hayalimdi. Şampiyon olacağımızı, kupayı kaldıracağımızı biliyordum. Wimbledon'da oynamak harika bir duygu. Herkes söylüyordu Wimbledon başka diye. Gerçekten öyleymiş. Daha önce başka büyük turnuvalarda da oynadım ama burası başka. Çok mutluyum. Çok emek verdik, çok çalıştık. Bu bir ekip işi. Öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Tenis Federasyonu'na ve antrenörüm Nika Kakula ve Tekirdağ'da ilk tenise başladığımda antrenörüm olan İsmail Ata'ya çok teşekkür ederim. Birlikte başardık. Burada şampiyon olacağımızı biliyordum."