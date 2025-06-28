Vali Hamza Aydoğdu'nun kendilerine her zaman destek verdiğini ifade eden Atasoy, şöyle konuştu: "Amacımız burada Erzincan’ın yöresel lezzetlerini ve kahvaltısını bütün Erzincan'a tanıtmak. İl dışından gelen misafirlerimizi de ağırlamak istiyoruz. Burada 20 bayanımız çalışmakta. Buradaki amacımız, bayanlarımızın kendi yaptığı ürünlerle ev ekonomilerine katkıda bulunmalarıdır. Çalışmaları ilerleterek sadece Erzincan değil, yöresel lezzetleri Türkiye çapında da tanıtmak istiyoruz. İnşallah bundan sonra aileler gelip burada yöresel kahvaltısını yiyebilecek ve dışarıya göre daha da ekonomik bir kahvaltı mekanı olacak."