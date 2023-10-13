I. Ahmed dönemi genel özellikleri ve önemli olayları: I. Ahmed dönemi gelişmeleri, siyasi olayları, yenilikleri ve savaşları III. Mehmed'in 1603 yılında vefat etmesi üzerine Osmanlı Devleti'nin on dördüncü padişahı olarak tahta çıkan I. Ahmed, sancağa gitmeyerek tahta çıkan ilk Osmanlı padişahı olması sebebiyle dikkat çekmektedir. Saltanatı boyunca ordular başında herhangi bir sefere katılmayan ve Anadolu'da meydana gelen Celali İsyanlarını bastırması ile bilinen I. Ahmed, veraset sistemini değiştiren padişah olarak da bilinmektedir. Kardeş katli yasasının kaldırıldığı, Avusturya ile olan savaşın sona erdiği I. Ahmed dönemi genel özellikleri ve önemli olayları nelerdir? I. Ahmed dönemi gelişmeleri ve siyasi olayları hangileridir?

I. Ahmed döneminde veraset sisteminde bir değişiklik yapılmış ve kardeş katli yasası yürürlükten kaldırılarak yerine ekber ve erşed sistemi getirilmiştir. Peki, I. Ahmed dönemi yenilikleri ve savaşları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

I. Ahmed Dönemi Genel Özellikleri

1603 ile 1617 yılları arasındaki 15 yıl boyunca Osmanlı Devleti tahtında oturan I. Ahmed, tıpkı babası gibi Avusturya ile olan savaş devam ederken tahta çıkmış ve saltanatı sırasında bu savaşı sona erdirerek Avusturya ile 1603 yılında Zitvatorok Antlaşması’nı imzalamıştır. Bunun yanında bu dönemde Safeviler ile olan mücadele de tüm hızıyla devam etmiş ve tarihe 1603 – 1618 Osmanlı Safevi Savaşları olarak geçen savaş Nasuh Paşa Antlaşması ile sona erdirilmiştir.

I. Ahmed döneminin en önemli özelliklerinden bir tanesi de veraset sisteminde meydana getirilen değişikliklerdir. Sancakta görev almadan tahta geçen ilk Osmanlı padişahı olan I. Ahmed, saltanatının ilk yıllarından kardeş katli yasasını ortadan ve onun yerine tahta en yaşı ve en bilge olan kişinin geçmesine dayalı olan ekber ve erşed sistemini getirmiştir.

Dönemin bir diğer önemli hadisesi ise Anadolu’da ortaya çıkan Celali İsyanlarıdır. Yavuz Sultan Selim döneminden başlayarak dönem dönem ortaya çıkan bu isyanlar I. Ahmed döneminde, Sadrazam Kuyucu Murat Paşa’nın sert önlemleri ile bastırılmıştır.

I. Ahmed Dönemi Önemli Olayları

15 yıl süren I. Ahmed dönemi gelişmeleri ve siyasi olayları şu şekildedir:

1593-1603 Osmanlı Avusturya Savaşları, I. Ahmed döneminde imzalanan Zitvatorok Antlaşması ile sona ermiştir.

Yavuz Sultan Selim döneminden itibaren Osmanlı Devleti’ne bağlı olan RAmazanoğulları Beyliği’ne son verilmiştir.

Veraset sisteminde değişikliğe gidilmiş ve kardeş katli yerine ekber ve erşed sistemi getirilmiştir.

Anadolu’da patlak veren Celali İsyanları bastırılmıştır.

1603 yılından beri sürmekte olan Osmanlı Safevi Savaşı, 1612 yılında imzalanan Nasuh Paşa Antlaşması ile sona erdirilmiştir.

I. Ahmed Dönemi Savaşları

Osmanlı Devleti’nin on üçüncü padişahı olan I. Ahmed döneminin öne çıkan savaşları şunlardır:

1593 – 1603 Osmanlı Avusturya Savaşı

III. Murad döneminden itibaren sürmekte olan Osmanlı ile Avusturya arasındaki savaş, I. Ahmed döneminde, 1603 yılında imzalanan Zitvatorok Antlaşması ile sona ermiştir. İmzalanan bu antlaşma ile Osmanlı padişahı ile Avusturya arşidükü birbirine denk kuvvetler olarak sayılmış ve bu madde ile Osmanlı Devleti’nin Avusturya karşısındaki siyasi üstünlüğü sona ermiştir.

1603 – 1618 Osmanlı Safevi Savaşı

Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında sürmekte olan savaş 1612 yılında imzalanan Nasuh Paşa Antlaşması ile sona ermiştir. Ancak imzalanan bu antlaşmadan kısa bir süre sonra Safevi Devleti’nin antlaşmayı bozması, iki devlet arasındaki savaşın bir süre daha sürmesine sebep olmuştur.

I. Ahmed Dönemi Yenilikleri

I. Ahmed, sancağa çıkmadan tahta çıkan ilk Osmanlı padişahıdır.

I. Ahmed döneminde, Osmanlı veraset sisteminde bir değişiklik yapılmış ve kardeş katli yerine ekber erşed sistemi getirilmiştir.

Sultanahmet Camii bu dönemde inşa edilmiştir.

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