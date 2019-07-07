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HaberlerFutbol

Ianis Hagi, rekor kırmaya hazırlanıyor!

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu olan ve babasının takımı Viitorul'da oynayan Ianis Hagi, Rusya'dan 'rekor' teklif aldı

Ianis Hagi

Romanya basınının haberine göre Spartak Moskova, Galatasaray ile de ismi geçen Hagi için Viitorul'a 12 milyon euro teklif etti.

Sporx'te yer alan habere göre Viitorul'un bu teklifi kabul etmesi beklenirken Hagi'nin bu transferi Romanya tarihine geçecek. Genç futbolcu, bu transferle birlikte Romanya Ligi'nden transfer edilen en pahalı oyuncu olacak. Hagi'den önce bu rekor 10 milyon euro ile Stanciu'ya aitti.

Ianis Hagi ile Galatasaray'ın dışında Ajax, Genk, Sevilla, Valencia ve Dortmund gibi takımlar ilgileniyordu.

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