Tesisi Türk ve Japon ortaklığı yapacak

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İBB'nin 2012 yılında gündeme getirdiği ancak kasım 2015'te ihalesini gerçekleştirdiği, Eyüp Işıklar köyüne yapılacak "İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi Yapımı İşi", Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantılarının son gününde gündeme alındı.

Belediye Meclisi'ne sunulan teklife göre, söz konusu tesisin yapılabilmesi için 340 milyon Euro dış kredi kullanılması gerekiyor. "Kredi temin edilmesinin önem arz ettiği" belirtilen teklif ile belediye başkanına yetki verilmesi istendi. Oy çokluğu ile alınan kararla, söz konusu dış kredinin kullanılması için belediye başkanına yetki verildi.

Kararın sonuç bölümünde şöyle denildi:



"İBB Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü'nün, İBB 2018 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan ‘İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi Yapımı" işinin ileri teknoloji ve büyük tutarda maddi kaynak gerektiren altyapı yatırımlarından olduğu değerlendirilmiş olup işin yapılmasını teminen, limit, usul ve esaslara uyulmak kaydıyla 340 milyon Avro tutarında dış borçlanma yapılabilmesi, borçlanmanın zaman ve şartlarının belirlenmesi konusunda İBB Başkanına yetki verilmesi uygun görülmüştür."

TESİSİ TÜRK VE JAPON ORTAKLIĞI YAPACAK



Atık yakma ve enerji üretim tesisinin ihalesi 26 Kasım 2015 tarihinde yapıldı. Geçerli 3 teklifin verildiği ihaleyi, Türk ve Japon firmalarının oluşturduğu "Hitachi Zosen İnova Ag, MAKYOL A.Ş. İş Ortaklığı" üstlendi. İBB Söz konusu ortaklık ile 11 Eylül 2017 tarihinde sözleşme imzaladı. Tesisin yapımını 2 milyar 235 milyon 800 bin TL'ye üstlenen Türk Japon ortaklığı, imzalanan sözleşmeye göre tesisi 4 yılda tamamlaması gerekiyor.

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