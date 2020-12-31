"Yılbaşında Kenan ile evdeyiz"

İbo Show'un yılbaşı özel konukları kimler? sorusunun cevabı merak ediliyor. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sunduğu İBO Show 8. bölüm yılbaşında seyirci karşısına çıkıyor. Televizyon ekranlarının fenomen eğlence programı İbo Show'un yayın saati ve konukları merak konusu oldu. İBO SHOW saat kaçta başlayacak? İşte İbo Show hakkında detaylar...

İBO SHOW YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İbo Show, 31 Aralık yılbaşında çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, bu hafta yılbaşına özel Perşembe günü saat 20.00'da Star’da.

İBO SHOW YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

İbo Show yılbaşı konukları Bülent Ersoy, Hande Yener, Seda Sayan, Serdar Ortaç ve Şafak Sezer olacak.