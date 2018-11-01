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Cadde'nin haberine göre, eşi bir kişisel bakım mağazasında alışveriş yaptığı sırada gazetecilele sohbet eden İbrahim Büyükak, "Film vizyona gireli iki hafta oldu ve biz hala salonlara gidip seyirciyle birlikte filmi izliyoruz. Tepkileri canlı canlı gözlemlemek, sevenlerimizle bir arada olmak bizi çok mutlu ediyor" dedi.