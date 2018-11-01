Cadde'nin haberine göre, eşi bir kişisel bakım mağazasında alışveriş yaptığı sırada gazetecilele sohbet eden İbrahim Büyükak, "Film vizyona gireli iki hafta oldu ve biz hala salonlara gidip seyirciyle birlikte filmi izliyoruz. Tepkileri canlı canlı gözlemlemek, sevenlerimizle bir arada olmak bizi çok mutlu ediyor" dedi.
Gazetecilerin "Eser Yenenler ile küstüler mi?" haberlerini hatırlatması üzerine gülümseyen ünlü oyuncu, şu yanıtı verdi:
"Arkadaşlar biz müzik grubu değildik ki ayrılalım, bizim dostluğumuz çocukluğumuza dayanıyor. 'Çok Güzel Hareketler'de birlikteydik, ardından birlikte program yaptık. Sonra bireysel olarak işler yaparak daha verimli olacağımızı düşündük.
Ben film yazdım, çektim. Oğuzhan da benimle birlikte filmde yer aldı. Eser kendisi bir yarışma programını sundu, şimdi de talk show programı yapmaya hazırlanıyor. İlk konuklarından biri de ben olacağım.
Oğuzhan deseniz müzik adamı albüm yapıyor, konser veriyor. Bir arada iş yapmıyor olmamız küs olduğumuz anlamına gelmez, bizim dostluğumuz iş bağlantılı değil. Artık bu haberlerden de çok sıkıldık, bu sayede son kez açıklamış olayım"
Mağazadan çıkan eşi ile gazetecilere poz veren İbrahim-Nurdan Büyükak çifti, daha sonra alışverişlerine kaldıkları yerden devam etti.
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