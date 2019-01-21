Golcüler olmayınca sonuç üretmek çok zor Kasımpaşa adına… Diagne 20 gol atan müthiş bir golcü ve sahada yoktu… Eduok5 gol de imzası var. O da sahada yoktu… Her ikisi de kart cezalısıydı…Atılan tüm gollerde imzası olan oyuncular… İki golcünün olmayışı büyük eksiklik şüphesiz. Trezeguet ve Koita gol umuduydular doğal olarak…

Kağıt üzerinde bakıldığında Kasımpaşa favoriydi. Ligin üst sıraları için mücadele ediyorlar. Gol şansları çok yüksek. Teknik oyuncuları sonucu değiştirme konusunda oldukça yetenekliler… Buna rağmen kendi sahasında ligin sonuncusuna yenilmekten kurtulamadı İstanbul takımı… Yenilgiyi golcülerin olmayışına indirgemek ve bahane üretmek çok gerçekçi bir durum değil… Üstelik takımı güçlendirme adına yapılan transferler var…



MAÇI İLK YARIDA KAYBETTİLER

Karşılaşmaya daha istekli başlayan ve kazanma arzusu yüksek olan Çaykur Rizespor, final maçına çıkmış gibi büyük bir mücadele ortaya koydu. Kasımpaşa orta sahası top kapma konusunda zayıf kaldı. Kaybedilen toplar savunmayı zor durumda bıraktı. Birebir pres ve takım baskısı olmayınca konuk takım rahat oynadı. Önemli fırsatlar yakaladılar. Kaleci Ramazan, karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda başarılıydı… İlk yarı yapılan bireysel hatalar maçın kaybedilmesinde en önemli etkendi…

Ç. Rizespor golden sonra yine Kasımpaşa kalesinde tehlikeli oldu. Bu dakikalar Kasımpaşa’nın oyundan düştüğü resmen çuvalladığı anlardı…



SAVUNMAYI GEÇEMEDİLER



Maçın son bölümünde konuk ekip galibiyeti koruma adına çok adamla savunma yaptı. Bir anlamda set çektiler. Bu kadar kalabalık arasında gol bulmak gerçekten zordu… Kaleci Gökhan’ın çok iyi kurtarışlar yaptığını da belirtmekte fayda var…



Trezeguet, çok iyi kontrol edildi. Şut atmasına fırsat verilmedi. Dar alanda bireysel becerisi yüksek oyuncuların istenileni yapamayışı skoru değiştirmedi. Yan topların çokluğu ev sahibi takımın en büyük avantajıydı. Ne var ki, yüksek topların tamamını Ç.Rizespor savunması karşıladı. Bu anlarda Diagne çok arandı elbette…



Mustafa Denizli gibi tecrübeli bir teknik adamın işi çözecek başka planları olmalıydı aslında. Öncelikle oyuncu değişikliklerinde geç kaldı. Oyuna sonradan giren yeni transfer Heintz çok yetenekli bir oyuncu. Gelecek haftalarda önemli işler yapacak kalitede olduğunu gösterdi…



Kasımpaşa çok önemli bir maçı kaybetti ne yazık ki. Alınacak 3 puan zirve yarışında ciddi bir kazanım olacaktı. Hafta sonu lig lideri ile yapılacak maç düşünüldüğünde kayıp çok daha anlam kazanıyor… Eksik oyuncuların yanına bir de kaptan Veysel’in eklendiğini düşündüğümüz de işin ne denli zor olduğu ortaya çıkıyor…



Denizli hoca, oyuncularını uyaracaktır şüphesiz. Maçın her dakikasının önemine dikkat çekmeli. Motivasyon eksikliği var gibi. Heyecana ihtiyaç var. Taraftar baskısı olmaması belki de takımı yanlış etkiliyor. Bu sorunu giderecek yöntemi bulmaları gerekiyor…



Diagne’nin olmadığında nelerin yapılması gerektiğini daha çok çalışmalılar. Tek bir oyuncuya umut bağlamak, günümüz futbolunda eskiyen bir fotoğraf olarak kaldı. Ekip oyunu, yardımlaşma ve rakip alanda farklı üretim organizasyonlarına ihtiyaç var…

Çok iyi giden bir takım performansını daha yukarı taşımaktan başka şansları yok… Avrupa hedefini yakalamak için herkesin daha inatçı ve istekli olması gerekiyor…