İbrahim Yıldız: Kuzey ışıkları kırmızı beyaz!

Hollanda’nın ardından Norveç’i de farklı yendik. İki maçta toplam 7 gol atma başarısını elde etmek büyük başarıdır.

Milli Takım bu iki maç sonrası gerçek kimliğine kavuştu. Alınan galibiyet futbol dilinde bir zaferdir. Avrupa’nın iki önemli ülkesini yenmek sıradan bir iş değil. Dünya Kupası elemelerine iyi başlangıç yaptık. Gurubun iki iddialı takımını farklı yenerek büyük bir başarıya imza attık. Bundan sonraki Letonya maçı İstanbul’da. Alınacak 3 puan grupta liderliğimizin de işareti olacak.

Norveç galibiyeti ülke başarısı adına, Türk futbolu adına sevindirici bir sonuçtur. Takım olarak harika bir oyun sergiledik. Rakip analizi, mücadele ve duygununu ön planda olduğu bir karşılaşma izledik.

Şenol Güneş’in de hakkını vermeliyiz. Her iki maça da takımı taktik olarak çok iyi hazırlamış. Sevk ve idare konusunda oldukça başarılıydı. Oyunculara verdiği özgüven ve kazanma bilinci kendini çok net olarak gösterdi.

Karşılaşmaya golle başlamamız işimizi kolaylaştırdı açıkçası. Ozan’ın 4 .dakikada attığı gol sonrası rakibin dengesini bozduk. Ardından Çağlar’ın golü geldi. İlk yarıyı önde kapatmamız işleri lehimize çevirdi. İlk yarı 4 pozisyon bulduk. Bunun ikisi gol oldu. Rakibimiz Norveç’in ise bir şutu vardı. O da direkten döndü. Başka da pozisyon vermedik.

Karşılaşma öncesi tüm planlar iki kuleyi nasıl durdurma olarak planlanmıştı. Gerçekten Haaland ve Sörloth sahada bir varlık gösteremediler. Norveç’in en önemli silahları olan bu ikili savunmamız arasında kaybolup gitti. Çağlar ve Kaan müthiş bir mücadele ortaya koydular. Bu ikiliye göz açtırmadılar.

Şenol Güneş, Zeki ve Ozan’ın olmayışını Kaan ve Mert’le çözmüştü. Her iki oyuncu da verilen görevi eksiksiz yerine getirdiler.

Attığımız gollerde pas oyunu ve organizasyon dikkat çekiciydi. Hızlı oynadık. Uzaktan şutlarla sonuç aldık.

Norveçli Sörloth’ün “Türkiye’nin taktiği yok” eleştirisini de çürüten bir oyun vardı sahada. Rakibin tüm oyun planını iyi ezberleyen ve buna karşın önlem alan Şenol Güneş’in taktiğini herhalde Sörloth da görmüştür!

Göze hoş gelen bir oyun, enerjik bir mücadele tüm Avrupalı otoriteleri şaşırtmıştır. Türkiye artık üst düzey bir takım olduğunu ortaya koydu. Dar alanda yaptığımız paslaşmalar, hata oranının en aza indirgenmesi Norveç’in tüm direncini kırdı.

İkinci yarıya, daha iyi başlayan Norveç kenarlardan uzun toplarla gelmeye başlamıştı. Ancak, 59. Dakika da Ozan’ın harika golü maçın fişini çekti.

Bir makine hatta saat gibi tıkır tıkır işleyen bir takım vardı sahada. Sakin kaldılar. Hataları kapattılar. Ekip olmanın tüm özelliklerini gösterdiler. Motivasyonları çok yüksekti. Bir anlam da potansiyellerini ortaya çıkardılar. Bir başka özellik ise savunma güvenliğini yüksek bir disiplin anlayışı ile hatasız yaptılar.

İki maç 7 gol, 6 puan büyük bir başarının göstergesidir. Millileri bu başarıdan dolayı kutluyoruz. Ülkeye büyük sevinç yaşattıkları ve Türkiye’nin iyi futbol oynadığını gösterdikleri için.

Maçın adamı şüphesiz Ozan Tufan’dı. İki güzel gol attı. Bir de savunmayı övmeliyiz. Rakibe şans tanımadılar. Maç boyunca Uğurcan’ın çıkardığı bir top dışında pozisyon vermedik…