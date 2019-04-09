Karşılaşma öncesinde skorun 7-2 olacağını söylemek hayal ötesi gibiydi. Değişik bir gece, tarihi bir sonuçla biten karşılaşmaya tanıklık ettik… İkinci yarının en başarılı takımı Rizespor’du şüphesiz. Düşme potasından kurtulup üst sıralara yükselmesi bir yana, oynadığı canlı futbol dikkat çekiyordu…



Beşiktaş’a karşı aldıkları sonuç maçı izlemeyenleri yanıltabilir. Çok kötü oynayıp 7 gol yedikleri kanısı uyanabilir. Ancak 90 dakika müthiş bir mücadele sergilediler. Hatta oyunun büyük bölümünde daha üstündüler. Çok hızlı ataklara çıktılar, mücadele ve fizik olarak farklarını ortaya koydular. Beşiktaş ceza sahasında 30’un üzerinde topla buluştular. Sayısız şutları vardı… Baskı kurdukları anlarda, kalelerinde golleri görmeleri futbolun bir cilvesiydi. Karşılaşmanın hemen başında gelen iki gol maçın bu denli skorla bitmesinde en önemli etkendi…



Karşılaşmanın tempolu ve güzel geçmesinin temel nedeni ev sahibi Rizespor’un ofansif futbol anlayışıydı… Ne var ki, futbolda son vuruşların önemi bu maçta bir kez daha ortaya çıktı. Atamayana atarlar diye bir deyim var. Bu deyimi bu maç için kullanmak mümkün. Halı saha maçına dönen bir mücadele izledik aslında…



Teknik direktör Şenol Güneş’in de belirttiği gibi, Beşiktaş çok iyi oynamadı. Fırsatları iyi değerlendirdi… Siyah-Beyazlılar 11 şut şansı buldu. Bunun 7’si gol oldu. Bu istatistik son yıllardaki en iyi sonuçtu… Ev sahibi takım ise 19 şut ve 25 orta ile kendi rekorunu da kırdı… Bu rakamlara bakıldığında karşılaşmanın üst seviyede, seyri yüksek bir mücadele olduğunu belirtelim…



Süper bir gece yaşatan her iki takımı da tebrik etmeliyiz… Rizespor’un iyi oyunu bir yana, maçın sonucunu belirleyen iki futbolcudan söz etmek gerekiyor…

LJAJİC BÜYÜK FUTBOLCU



Beşiktaş’a geldiği günden bugüne en iyi maçını ortaya çıkaran Ljajic, dün müthiş bir performans ortaya koydu. Atılan 7 golün, 5’inde katkısı vardı. 3 asist, 2 golle sahanın yıldızı olmayı hak etti. Sahanın her yerinde, aklıyla oynayan bir oyuncu. Oyun zekasını ayaklarıyla birleştiren, yeteneklerini bir üst noktaya çıkaran Ljajic, attığı iki güzel golle akıllardan kolay kolay silinmeyecektir. İlk goldeki, topa verdiği falso, sanki topu eliyle ağlara taktı gibiydi…

Frikik vuruşunda kaleci, ancak topu izleyebildi. Yerinden bile kıpırdayamadı…

GÜVEN’DEN 3 GOL



Karşılaşmanın öne çıkan bir başka ismi ise genç Güven’di. Son 20 dakika oyuna giren Güven attığı 3 golle yıldızlaştı. Yerine girdiği Burak abisini aratmadı. Kaleyi gördüğü an topa vuran bir oyuncu. İyi oyunu ve yükselen performansı ile Milli Takıma seçilmeyi de başardı Güven… Attığı son golün ağları yırtması da unutulmazlar arasına girecektir şüphesiz…



VAR’A NE OLDU?



Rizespor - Beşiktaş karşılaşmasında VAR’ın devre dışı kalması ilginçti. Ofsayt tartışmaları bir yana ağları yırtıp giren gol bile neredeyse güme gidecekti. Hakemlerin bile habersiz olduğu bu sorun, ucuz atlatıldı. Federasyon konuyla ilgili tarafları bilgilendirmeyerek büyük bir hata yaptı. Ya da vurdumduymazlık….