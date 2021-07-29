İbrahim Yıldız: Türk futbolunda yeni dönem: Devrim gibi karar!

Futbol Federasyonu genel kurulu “devrim” niteliğinde bir kararla sonuçlandı. Yeni sistemle birlikte, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Tahkim Kurulu ve Disiplin Kurulu başkan ve üyeleri genel kurul delegeleri tarafından seçilecek.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AHİM) kararlarına göre şekillendirilmesi istenen bu değişiklik, Kulüpler Birliği tarafından daha önce de tavsiye olarak federasyona sunulmuştu.

Yeni dönemin başlaması, Kulüpler Birliği Vakfı’nın talebi ve baskısı doğrultusunda gerçekleşti. Başta Ali Koç olmak üzere birçok başkan, kurulların bağımsız olmayışından yakınıyorlardı. Tarihi bir dönüm olarak nitelendirilen karar, kulüpleri mutlu etti. Federasyon da verdiği ödünle “Biz de bağımsız kurullardan yanayız” mesajı verdi. Alınan kararda, 4 Büyük kulübün öncülüğü göze çarparken, diğer kulüpler de bu konuda destek verdi.

Ankara’da yapılan mali kurulda; ibra olmamakla karşı karşıya kalan federasyon, kulüplerin çok sayıdaki eleştirilerini dinlemekle yetindi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun sert ifadeler içeren konuşmaları karşısında “Zor dakikalar” yaşadı. Ali Koç’un ibra konusunda “çekimser oy kullanacağız” diye yaptığı çıkış değişimi tetikledi. Kulüpler Birliği önergesini kabul eden federasyon iyi niyet göstererek kendi önerisini geri çekti. Ya da geri çekmek zorunda kaldı.

İşin teknik tarafına gelince; Hukuk Kurulları aday komisyonu şu şekilde belirlenecek. TFF tarafından bildirilen 3, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı 3, TFF 1.Lig Kulüpler Birliği 1, TFF 2.Lig ve TFF 3.Lig 2, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu 1, Profesyonel Futbolcular Derneği 1, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği 1, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği 1 üye olmak üzere 13 üyeden oluşacak.

Hukuk Kurulları aday adaylarından her kurul için 39 aday belirlenecek. Genel kurul delegeleri her kurul için 1 oy kullanacak. En fazla oy alanlardan başkan ve yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri seçilecek. Kulüp üyesi isimler ise bu kurullarda görev alamayacaklar.

Önemli bir ayrıntı ise Tahkim kurulu için 15, diğer kurullar için 10 yıllık tecrübe aranıyor olması.

Böylece yıllardır süren demokrasiye aykırı eleştirileri de sona ermiş oldu. Artık tarafsız, bağımsız, adil yargılama hakkı teminat altına alınmış olacak.