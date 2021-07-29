Ankara'da dün gerçekleşen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu, Türk futbolu için tarihi bir karara sahne oldu. Kulüplerin yoğun şikayetlerinin bulunduğu federasyon kurullarının bundan sonra seçimle göreve gelmesine ilişkin önerge oy çokluğuyla kabul edildi ve yepyeni bir dönemin kapısı aralandı. Habertürk tarihi kararın perde arkasına ulaştı.

GENEL KURUL ÖNCESİ YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

TFF NASIL GERİ ADIM ATTI?

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; TFF’nin ilk olarak kendi hazırladığı önergede yine bu kurullara kendi yönetim kurulu tarafından seçilen isimler getiriliyordu. Sadece onlara yemin ettirilecek ve bu şekilde tarafsız ve bağımsız olacakları düşünülüyordu.

Buna karşı çıkarak Ankara’da önceki akşam Kulüpler Birliği birkaç eksik dışında toplanıp yeni bir önerge hazırladı. Toplantı 2.5 saat sürdü. Toplantıda bu statü değişikliğinin sorunu çözmeyeceği, kurulları tarafsız ve bağımsız hale getiremeyeceği düşünüldü. Bu konu TFF yetkililerine iletildi ve onlar da gece saat 01.00’e kadar toplantıda bulundu. Kulüpler tarafından bu değişikliğin kurulları tarafsız ve bağımsız yapmayacağı düşüncesi TFF’ye iletildi. Bu sırada Galatasaray Başkan Yardımcısı Avukat Dr. Rezan Epözdemir, getirmek istedikleri sistemi, bu kurumların nasıl adil olabileceğini, AİHM kararlarındaki hususların nasıl giderilebileceğini anlattı. Kulüpler Birliği Vakfı yöneticileri de benzer düşüncede olduklarını ifade etti. Böylece TFF ikna oldu ve geri adım atmak zorunda kalarak uzlaşma yolunu seçti. Ardından Epözdemir ile TFF hukukçuları sabah 07.00’ye kadar statü değişikliğini ve yeni önergeyi hazırladı. Konu genel kurulun son gündem maddesi olarak oylandı ve kabul edildi.

DEVRİM NİTELİĞİNDE

Tartışılan, verilen kararların hiçbir tarafı tatmin etmediği adil ve hakkaniyetli olmadığı düşünülen Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu yani Türkiye Futbol Federasyonu hukuk kurulları, artık genel kurul tarafından seçilecek. TFF yönetim kurulu tarafından seçilmeyecek. Dört yıl süreyle görevde kalacak. TFF yönetim kurulunun seçildiği idari genel kurulda değil, bir sonraki genel kurulda seçilecek. Öncesinde hukuk kurullarıyla ilgili bir komisyon oluşturulacak.

Bu komisyona Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu, Amatör Futbol Federasyonu, 1. 2. 3. Liglerdeki Kulüpler Birliği Vakfı, eski futbolcular, hakemler ve teknik adamlar tarafından temsilci ve üye bildirilecek. Bu kurul kendisine gelen başvurularla ilgili her bir hukuk kurulu için 39'ar tane aday belirleyip genel kurula gönderecek. Bir spor kulübüne üye olan veya onun iştirak şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olanlar bu kurullara seçilebilecek. Bu düzenleme kıdem şartını UÇK ve Disiplin Kurulu'nda 10 yıl, Tahkim Kurulu ve Etik Kurulu'nda ise 15 yıla getiriyor.

Artık futbol yargılama kurullarını, yani TFF hukuk kurullarını bizzat TFF'nin genel kurulu seçecek. Bu kurullar meşruiyetini genel kuruldan alacak.

Düzenlemenin hukuk kurulları bakımından yıllardır yöneltilen eleştirileri bertaraf etmek için yapılan devrim niteliğinde bir adım olduğu değerlendiriliyor. Futbol otoriteleri, tarafsız ve bağımsız, adil yargılanma hakkının teminat altına alınacağına vurgu yapıyor.