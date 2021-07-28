HABERTURK.COM

CANLI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurul toplantısı başladı.

- Ankara JW Marriott Oteli'nde yapılan genel kurulda divan kurulu oluşturuldu. Divan başkanlığına Mehmet Büyükekşi seçildi.

- Gündem maddelerine geçilmesinin ardından İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

- Gündemin 16. maddesi olan TFF statüsünün değiştirilmesinin gündemden çıkarılması için verilen önerge reddedilirken Mehmet Büyükekşi, Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Uzlaşmazlık Çözüm Kuruluna ilişkin "çok önemli bir önerge sunulduğunu" belirterek genel kurula ara verdi.

Toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, kulüp başkanları ve genel kurul delegeleri katılıyor.

16. MADDE GÜNDEMDEN ÇIKARILDI

- Gündemin 16. maddesi olan TFF statüsünün değiştirilmesi verilen önergeyle gündemden çıkarıldı. (TFF Statüsü'nde değişiklik yapılmasının görüşülerek kabulü veya reddi maddesi)

"KURULLARIN SEÇİMLE GÖREVE GELMESİ ÖNERGESİ" GÜNDEME EKLENDİ

- Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Uzlaşmazlık Çözüm Kurulu'nun seçimle göreve gelmesine ilişkin önerge ise oy çokluğuyla kabul edilerek genel kurul gündeminin sonuna eklendi.

16. MADDE YENİDEN GÜNDEMDE

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Divan Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündem maddelerinden çıkarılan 16’ncı maddenin oy birliği ile tekrar gündeme eklendiğini belirtti. Oy birliği ile kabul edilen madde gündeme eklenerek devam edilen genel kurulda görüşülecek.