Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluş ve indirim isyanı

Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"İNDİRİN, İNDİRİN, İNDİRİN!..."

"Yayıncı kuruluşla ilgili ciddi sıkıntı var. Pandemi oldu indirin, enflasyon oldu indirin, kur yükseldi indirin. İndirin, indirin, indirin... Abone sayısı düşmüş durumda. Kendi ticari başarısızlıklarının bedelini ülke futboluna ödetemezler. Tarlada çalışan biz, ürünümüzü pazarlayan siz. Bir kereye mahsus, iki kereye mahsus indirim yapılabilir. Ama bunun böyle devam etmeyeceğini toplantılarda ifade ettik. Yüzde 25 peşinimizi 15 Ağustos tarihine kadar istiyoruz."

"SORUNLARI FUTBOL AİLESİ ÇÖZER"

"Türk futbolunun sorunlarını, futbol ailesi ve paydaşları çözer. Bunun haricindeki hiçbir iradenin, bizim irademizin üzerinde olamayacağını açık ve net olarak ifade ediyorum."

"İTHALAT YASAĞINDAN FARKI YOK!"

"Yabancı oyuncu konusu konuşuldu, tartışıldı. Saatler sürecek tartışma bu. Bizim görüşümüz şu; Yerli oyuncuyu, yabancı oyuncuyla rekabet edilebilir bir düzeye taşımadıktan sonra konulan sınırlamalar 1970'lerde konulan ithalat yasağından farkı yok. Rezerv lig ve farklı versiyonlarla ilgili öneriler sunduk. Gençlerimizin bu tip yerlerde oynamadan yabancı oyuncularla rekabet edebilmesi mümkün değil."