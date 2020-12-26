Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) şaşırtıcı bir karara imza attı.

Fenerbahçe - M. Başakşehir maçında kırmızı kart gören Rafael'in cezasını kaldırdı.

Yapılan itiraz haklı bulunarak, ihraç sonrası yaptığı eylemler nedeniyle tedbirsiz olarak yargılanacak.

Daha önce de buna benzer kararlar alınmış, ancak FIFA olaya müdahale etmişti.

Hakem kararlarının masada değişmeyeceğini, değişirse de sonuçlarının olacağını biliyoruz.

Kırmızı kartı iptal edenlerin, eğer bir kural hatası varsa maçın o dakikadan itibaren tekrarlanması için de karar vermesi gerekirdi.

Alınan bu karar yeni tartışmaları da beraberinde getirecektir.

Hemen akla gelen soru, goller de iptal olur mu?

Ya da başka tartışmalı kararlar PFDK'dan döner mi?

İşte Kayserispor'un hemen bu kararı gerekçe göstererek futbolcuları Lennon'a gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesini istemesi.

Kayserispor - Konyaspor maçında Lennon ceza sahasında düşürülmüş, hakemi aldattığı gerekçesiyle kırmızı kart görmüştü. Ağır ve haksız karardı.

Kayserispor itirazında çok haklı. Madem hakemin kartı masada değişiyor onların günahı neydi?

Kırmızı kart iptali çok tartışılır. Bunu görüyoruz.

Fakat federasyonun şaşırtıcı kararları o kadar çok ki. Neresinden tutsanız elde kalıyor.

Örneğin Fatih Terim'in aldığı 5 maçlık ceza.

Hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketten ve talimatlara uymamaktan cezalandırılıyor Fatih Terim.

Eski hakemler hocalarına göre 'ortada bir küfür var. Bu cezanın en az 8-9 maç olması gerekir' yorumlar yapılıyor.

Şunu da dipnot olarak belirtelim. Fatih Terim 2011'den bu yana 30 maç ceza alarak takımının 25 karşılaşmasında sahaya çıkamadı.

En çok ceza alan teknik direktör olarak dikkat çekiyor.

Bu arada Galatasaray Kulübü başkanı Mustafa Cengiz de, "herkes için adalet istiyoruz" açıklamasından dolayı PFDK'ya sevk edildi.

KARAGÜMRÜK YANIYOR!

Galatasaray-Karagümrük karşılaşması sonrası Fatih Terim'in cezası tartışılırken, Karagümrük yanmış kimin umurunda.

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, hakeme yönelik hakaretten 150 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin TL ceza aldı.

Karagümrük Kulübü'ne Galatasaray maçı sonrası verilen toplam para cezasi 193 bin 500 TL.

Karagümrük, neredeyse Galatasaray'ı yendiğine pişman oldu.

Biraz geriye gidersek, Alanyaspor-Trabzon maçı sonrası sahaya girip adam kovalayan başkan Ahmet Ağaoğlu ne kadar ceza almıştı hatırlayan var mı?

Biz söyleyelim. Topu topu 15 gün.

Bir de Rizespor başkanının aldığı ceza vardı. Bunu da hatırlatmakta yarar var.

Başkan Hasan Kartal, "Silahım olsa o hakemi vururdum" diye demeç vermişti.

Federasyon kaç maç ceza verdi biliyor musunuz?

11 gün.

Bu cezalara bakınca Karagümrük'ün yandığını söylemeyip de ne yapalım.

Federasyon cezaları verirken adaletli davranmak zorunda. Bu güven zedelenirse işler daha da içinden çıkılmaz hale gelir.

Kural ne diyorsa herkese eşit şekilde yerine getirilmeli.

Adamına ya da takıma göre bir anlayış algısı yerleşirse vay halimize.

HAKEMLER ETKİLENİR

Tartışmalı kararlar eğer masada değişmeye devam ederse hakemlerin işi daha da zorlaşır.

Özgüvenlerini yitiren hakemler nasıl sağlıklı karar verecek? Bu hafta Başakşehir-Kasımpaşa maçını yönetecek Fırat Aydınus'un yerinde olmak ister miydiniz?

Hakemlerin bırakın kart göstermeyi, düdük çalacak nefesleri bile kalmadı.