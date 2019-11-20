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İçişleri Bakanı Soylu: İHA'ların yer tespitiyle 1144 terörist etkisiz hale getirildi

AA

İçişleri Bakanı Soylu: "İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle  sadece bu yıl 363, toplamda 1144 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

soylu

İçişleri Bakanı Soylu iç güvenlik operasyonlarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı;

"İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle  sadece bu yıl 363, toplamda 1144 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütüne katılım 5 bin 558 seviyesinden her yıl azalarak 2019 itibarıyla 108’e düşmüştür. 18 Temmuz 2018’den itibaren 2 bin 65’i terör, 722’si öldürme olmak üzere toplam 59 bin 946 olay aydınlatılmıştır. Göçü vicdan ve merhamet ekseninde yönetirken, terörle mücadele de tarihinin en güçlü noktasına gelmiştir. Kıran operasyonları çerçevesinde şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirilmiş,  229 mağara ve sığınak imha edilmiştir"

 

 

 

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