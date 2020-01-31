HABERTURK.COM

Oyuncu ve Yazar İclal Aydın, babasının ikinci evliliğinden olan kız kardeşleriyle yıllar önce çekildiği bir kareyi yayınladı.

Aydın paylaşımına şu notu düştü:

Yıl 2001 olmalı... İkiz kız kardeşlerimden Gülistan kollarımın arasında, Dilan koltuğa başını dayamış. Yekta çok küçüktü, herhalde uyuyordu. Elazığ’da ilk imzamdı. Babaannemi son görüşümdü. Yılların bu kadar çabuk uçacağı aklıma gelmezdi.

Bu fotoğrafımızı çeken babamdı sanırım. O bu fotoğrafı çekerken 5 çocuk sahibiydi ve 51 yaşındaydı. Gülistan, Dilan ve Yekta ile birlikte büyümedik.

Babamın ikinci evliliğinden dünyaya gelen kardeşlerim... Fakat şu son günlerde Elazığ köylerindeki çabaları ile kalbimi büyütüyorlar. Şimdi tesadüfen buldum bu fotoğrafı. Sizinle gurur duyuyorum demek için bir vesile daha oldu.