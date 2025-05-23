CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Özel, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu. Açıklamasında İBB'ye yönelik 4.dalga operasyonuna değinen Özel, şunları kaydetti: "Bugün alınan arkadaşlardan, raylı sistemlerde orada da yolsuzluk yapıldığı algısı yaratıyorlar. İddia ettikleri dosya mahkeme kararıyla sabit. Yapılan işin doğru olduğu söyleniyor."

AHMET ÖZER DAVASI

"Ahmet Özer davasında deyim yerindeyse iddianameyi uçak yaptı attı yolladı savcının üzerine. 17 yıl boyunca görüştüğü kişileri taramışlar. 619 kişi hakkında adli işlem varmış. Hesap veremediği hiç kimse yok. Remzi Kartal ile 2 kez görüşmüş. 14 görüşme 1'e iniyor. O bir görüşmenin de yapıldığını Ahmet Özer hatırlamıyor. 10 yıl önceki görüşme.

Ahmet Özer neden tutuklu, belediye başkanı seçilmeseydi 10 yıl önceki görüşmelerini didiklerler miydi. Neden tutuklu, suç Kürt'sün Esenyurt'taki Kürtlerden oy aldın, Esenyurt'u kazandın."