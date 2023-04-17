İdil Ateş ve Birkan Nasuhoğlu'ndan yeni tekli

'Sen, kocama nasıl müstehcen fotoğraf atarsın?'

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Geçtiğimiz yıl 'Fantasma' isimli üç şarkıdan oluşan ilk EP'sini yayınlayan İdil Ateş, üretimlerine Birkan Nasuhoğlu ortaklığıyla bir yenisini daha ekliyor.

İdil Ateş'in Birkan Nasuhoğlu iş birliğiyle yayınladığı yeni teklisi 'Seneler Geçti', konuşulması gereken şeyleri senelerce içinde tutan ve bunun verdiği yükle hayatına devam etmeye çalışan bir dosta yazıldı.

2021 yılında İdil Ateş tarafından yazılıp arkadaşına ithaf edilen şarkı, sevginin her zaman beraber olmak değil, bazen bırakabilmek olduğunu ve beraberinde yaşanılan içsel çatışmayı dinleyenlerine anlatıyor.

Parçanın söz ve müziğinde İdil Ateş ve Birkan Nasuhoğlu ortaklığını görürken, prodüktör koltuğunda sanatçının önceki parçalarından da aşina olduğumuz Yiğit Keven oturuyor. Kapak tasarımı ve fotoğraflar ise Berkay Öktem imzası taşıyor.

İdil Ateş ve Birkan Nasuhoğlu'nun yeni teklisi 'Seneler Geçti', tüm dijital platformlarda yerini aldı.