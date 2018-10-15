Türkiye- Rusya arasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin inisiyatifiyle 17 Eylül tarihinde Rusya’nın Soçi şehrinde varılan İdlib anlaşmasının öngördüğü sürenin dolmasına saatler kala El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el Şam örgütünden mesaj geldi.

Nerdun Hacıoğlu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, Fransız AFP ajansına göre; örgüt, “Cihat tercihimizi ve kutsal devrimimizi gerçekleştirmeye yönelik savaşımızı terk etmedik” açıklaması yaptı. İdlib’deki AFP muhabiri ve İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de örgüt üyelerinin silahtan arındırılmış alan olarak tasarlanan bölgeden çekildiğine dair bir işaret olmadığını bildirdi.

REUTERS: ANLAŞMAYA UYMA SİNYALİ

Reuters haber ajansı ise örgütten geldiği ifade edilen farklı bir açıklamayı aktardı. İngiliz haber ajansı bu mesajı “örgüt kontrolü altındaki bölgelerde bulunan insanların güvenliğini sağlamak için anlaşmaya uyacağı yönünde sinyal verdi” şeklinde değerlendirdi. Reuters’ın aktardığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Yurtiçi ve yurtdışında, özgürleştirien bölgenin korunması, işgal edilmesinin önlenmesi ve orada katliamlar yapılmasının engellenmesi için gayret gösterenlerin çabalarını takdir ediyoruz.”

Öte yandan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) son ağır silahların çekilmesi işlemini 14 Ekim’de tamamladıklarını duyurdu. Mutabakata göre tampon bölgeden ağır silahların 10 Ekim, tüm radikal grupların da 15 Ekim’e kadar çekilmesi gerekiyordu.

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