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Cadde'den Mesut Yılmaz'ın haberine göre, önceki akşam Asmalımescit'te bir mekanda 29'uncu yaş gününü nişanlısı Sahra Işık ve arkadaşı Adem Kılıçcı'yla kutlayan İdris Aybirdi, "Bu güzel doğum günü organizasyonunu düzenleyen kıymetlim Sahra'ya teşekkür ederim. En büyük hediye benim yanımda olması" dedi.