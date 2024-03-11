İftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Evde kolayca yapabileceğiniz Ramazan pidesi tarifi!
2024'ün ilk orucu 11 Mart itibariyle tutulmaya başlandı. Bu sene de Ramazan'ın vazgeçilmez lezzeti pide, iftar sofralarında yerini almayı bekliyor. Pidesini evde yapmak isteyenler de evde kolay Ramazan pidesi tarifini araştırmaya başladı. İşte, evde kolaylıkla yapabileceğiniz Ramazan pidesi tarifi...
11 ayın sultanı Ramazan ayının gelişiyle beraber Ramazan pidesi yeniden gündemdeki yerini aldı. Her sene iftar sofralarımızın vazgeçilmezi olan Ramazan pidesini evde yapmak ise sandığınızdan çok daha kolay! İşte sizin için Ramazan pidesi tarifi...
RAMAZAN PİDESİ MALZEMELERİ
3 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 paket kuru maya
1 yumurta
1 yemek kaşığı tereyağı
3/4 su bardağı ılık su
Yarım su bardağı süt
ÜZERİ İÇİN
1 yumurtanın sarısı
Çörekotu
HAZIRLANIŞI
Mayayı aktif bir hale getirmek için maya, süt ve şekeri bir kap içerisinde bir süre bekletin.
10 dakika boyunca bu karışımı beklemeye bırakın.
Diğer malzemeleri ekledikten sonra karıştırmaya başlayın.
Ele yapışmayan bir kıvam elde edene kadar karışımınızı karıştırmaya devam edin.
Ele yapışmayacak bir kıvama ulaştıktan sonra hamurunuzun üstünü kapatarak 40 dakika boyunca beklemesi için bırakın.
Daha sonra hamurunuzu kaptan alın ve parçalara ayırın.
Parçaları ister elinizle ister merdane ile açın ve önceden yağladığınız tepsiye yerleştirin.
Elinizle hamura baklava şeklinde desen verin. Desen verme işlemi bittikten sonra pidenizin üstünü yumurta sarısı ise ıslatın ve çörekotunuzu serpin.